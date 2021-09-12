Citroen, tasarım çizgileriyle fark yaratan yeni modeli C5 X ile dikkat çekiyor. Model sedan, station wagon ve SUV birleşimiyle ortaya çıktı.

Citroen, C5 X gün yüzüne çıktı. C4 modelinden izler taşıyan araç coupe formuyla dikkat çekiyor. Sedan, station wagon ve SUV olmak üzere 3 farklı segmentin dengeli bir şekilde harmanlanmasıyla oluşturulan C5 X, çağın ihtiyaçlarını karşılamaya uygun tasarımıyla dikkat çekiyor. C5 X, geniş hacimli bir tourer segmenti olarak birçok ihtiyaca cevap veriyor. C5 X; sedanın zerafeti, station wagonun işlevselliği ve SUV’un modern güçlü görünümünü bünyesinde taşıyor.

GÜÇŞÜ TASARIM DETAYLARI

Citroën’in yeni amiral gemisi olmaya hazırlanan C5 X’de; aerodinamik ve zarif çizgilerle birleştirilen yuvarlak kaslı tasarım, her üç segmentin de en iyi yönlerini bir araya getiren akıcı, dinamik ve zarif bir form ortaya koyuyor. Otomobil, üst düzey ergonomisi ve hatları sayesinde sedan sınıfında ayırt edici nitelikler sunuyor. C5 X’in profili; büyük tekerlekleri ve yerden yüksek bir duruşla, geleneksel sedan modellere göre daha yüksek sürüş pozisyonu sunuyor. Bu yönüyle de SUV özellikleri sergiliyor. Citroën’in daha büyük hacimli araçlarının tasarım dilinin görüldüğü C5 X’de; uzun motor kaputu, yüksek omuz çizgisi ve güçlü duruşu destekleyen geniş arka çamurluklar ilk bakışta dikkat çekiyor. Çamurluk kemerlerindeki düz ve kalın kuşaklar, aracın karakterini daha da güçlendiriyor. 720 mm çapındaki tekerlekler ise 19 inçlik büyük çaplı, ancak ince tabanlı lastiklerle ve Aero X alaşım jantlarla tamamlanıyor. A sütununun alt noktasından başlayarak tavan çizgisi boyunca uzanan krom çıta da C5 X’in siluetine vurgu yapıyor. C5 X’in gövdesinin altında yer alan mat siyah koruyucu kaplamalar ise sağlamlık ve güven duygusuyla birlikte SUV çağrışımını güçlendiriyor.

İKİ MODEL ARASINDA KALMIŞ

C5 X; Citroën’in yeni kimliğini temsil eden V şeklindeki aydınlatma imzasına sahip ön kısmıyla güçlü ve cesur bir görünüm sergiliyor. Krom ve parlak siyah vurgularla kendinden emin ve özgün bir görünüm sergileyen ön kısımdaki Citroën logosu, yukarıda LED gündüz sürüş farlarıyla ve aşağıda ise LED farlarla bütünleşiyor. Motor kaputu uzun ve yatay formuyla, C4 veya C5 Aircross modellerinde de uygulanan çıkıntıları barındırıyor. Krom şeritle vurgulanan özgün tasarımlı alt hava girişi, otomobilin sürüş destek sistemlerine ait ana radara ev sahipliği yapıyor. Arkaya doğru uzayan tavan çizgisi de, iyi tasarlanan aerodinamik bir spoyler ile sona eriyor.

3 BOYUTLU LED TEKNOLOJİSİ

C5 X’in arka kısmı ise güçlü ve zarif bir duruşla göze çarpıyor. Büyük Citroën modellerinin karakteristik özelliği olan yuvarlak arka hatlar C5 X’te de yer alıyor. Görsel olarak yolcu kabinini uzatan üst spoyler ve akıcı arka cam, araca güçlü ve dinamik bir karakter veriyor. Plaka ve tampon çevresindeki metal hatlar, alt şerit deseni ve reflektörlerin etrafındaki krom süsleme gibi detaylar, aracın genişliğini vurguluyor. Otomobilin genişlik algısı, iki yana doğru kıvrılmış ve yatay konumlandırılmış 3 boyutlu LED stop lambaları ile daha da güçleniyor. Aynı zamanda C5 X’in omuz çizgisiyle bütünleşerek sportiflik ve dinamizmin de altını çiziyor. V şeklindeki stop lamba tasarımı, ön farlardaki V aydınlatmayı tamamlayarak hem gündüz hem de gece özgünlüğünün fark edilmesini sağlıyor. Bagaj kapağı ise günlük hayatı ve bagaj erişimini kolaylaştırmak üzere, geniş bir açıklık ve alçak bir yükleme eşiğini kullanıma sunuyor. 545 litrelik hacim sunan bagaj; CX, C6 ve XM gibi birçok Citroën modelinde olduğu gibi hem estetik hem de kullanışlı parlak siyah alt spoyler ile vurgulanıyor.