Fait Doblo, Pratico ve Fiorino’da sıfır faiz fırsatı

Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico, Aralık ayında 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico, Aralık ayında 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Fiat Professional, tüketicilere yılın son ayında da en avantajlı alım koşullarını sunuyor.

Yılın son kampanyasıyla Fiat’tan ticari araç satın almak isteyenler; Doblo, Fiorino ve Pratico modellerine 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla sahip olabiliyor.

Tercihini Ducato’dan yana kullanmak isteyenler ise ay sonuna dek 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.