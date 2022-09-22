Ferrari de modaya uydu

75 yıllık birikimiyle otomotiv sektöründe önemli bir kilometre taşına sahip olan Ferrari, süper spor otomobillerle adından oldukça söz ettirse de Purosangue ile SUV segmentine adım attı.

75 yıllık birikimiyle otomotiv sektöründe önemli bir kilometre taşına sahip olan Ferrari, süper spor otomobillerle adından oldukça söz ettirse de Purosangue ile SUV segmentine adım attı. Marka tarihindeki ilk dört kapılı ve dört kişilik modeli Purosangue’yi özel bir etkinlikle tanıttı. Ferrari’nin modern GT arketiplerine kıyasla tamamen farklı ve yenilikçi oranlarla tasarladığı Purosangue, sürüş performansı ve konforuyla segmentinde en üst sırada yer alacağının sinyalini veriyor.

MOTOR ÖNDE VİTES KUTUSU ARKADA

Purosangue’de kusursuz ve sportif bir transaks düzeni oluşturmak için vites kutusu otomobilin arka kısmına, motor ise aracın önüne konumlandırıldı. Böylelikle, Maranello mühendislerinin orta-ön yerleşimli motorlu bir spor otomobil için ideal bulduğu yüzde 49:51 ağırlık dağılımı tam olarak sağlanabildi. Bu oranlara sahip, aracın önüne konumlandırılmış bir V12’ye sahip tek otomobil de Prosangue oldu.

725 BEYGİRLİK V12

Purosangue, sınıfındaki en iyi performans değerlerini sunuyor. 0’dan 100 km/s’ye 3,3 saniyede ve 0’dan 200’e 10,6 saniyede ulaşan Purosanque, ikonik V12 motoruyla, tamamen yeni ve aynı zamanda “Tamamen Ferrari” deneyimi sunuyor. 725 HP güç ve 716 Nm tork üreten V12 motoruyla performans standartlarını yeniden belirleyen Prosangue, her yol şartında benzersiz sürüş keyfi için düşük devirlerde bile yüzde 80 tork sağlayacak şekilde geliştirildi. Purosangue, bağımsız dört tekerlek direksiyon sistemi ve 6 yönlü Şasi Dinamik Sensörlü (6w-CDS) ABS ‘evo’ dahil olmak üzere en güçlü ve seçkin spor otomobillerinde sunulan araç dinamik kontrol sistemlerine de yer veriyor. Yeni Ferrari aktif süspansiyon sistemi, ilk kez Purosanque’de kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Purosanque’nin tamamen yeni şasisi, otomobilin ağırlığı azaltmak ve ağırlık merkezini düşürmek için standart olarak karbon fiber tavana sahip olarak geliştirildi.

2023 YILINDA TÜRKİYE’YE DE BİRKAÇ TANE GELECEK

Otomobilin bagajı ise şimdiye kadar bir Ferrari’de görülen en büyük kapasiteye sahip olacak şekilde ve kullanım alanını artırmak amacıyla arka koltukları katlanabilir şekilde tasarlanmasıyla ayrışıyor. Prosangue’nin elektrikli alüminyum Stabilus bagaj sistemi, kolay erişim için 73 derece açılarak, büyük ve hacimli eşyaların kolaylıkla yüklenmesi ve boşaltılmasına olanak tanıyor. Ferrari Purosangue’nin, Türkiye yollarıyla 2023 yılında buluşması hedefleniyor.