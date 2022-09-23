Yeni Peugeot 308 sadece benzinli seçenekle geldi

Peugeot 308 yeni yüzüyle Türkiye’de yola çıktı. Sadece 1.2 litrelik benzinli motor seçeneğiyle pazarda boy gösterecek olan model, 3 farklı donanım seçeneğine sahip. 775 bin liralık başlangıç etiketine sahip olan aracın GT donanım seviyesi için 915 bin lira gerekiyor.

Peugeot 308 yeni yüzüyle Türkiye’de yola çıktı. Sadece 1.2 litrelik benzinli motor seçeneğiyle pazarda boy gösterecek olan model, 3 farklı donanım seçeneğine sahip. 775 bin liralık başlangıç etiketine sahip olan aracın GT donanım seviyesi için 915 bin lira gerekiyor. Markanın yeni aslan logosunu taşıyan ilk model unvanına sahip olan yeni Peugeot 308’e özel veya üst sınıflardan aktarılan teknolojilerle dikkat çekiyor. Araç, EAT8 otomatik şanzımanla kombine edilen 130 HP’lik 1.2 PureTech benzinli motoru ile aerodinamik tasarımı, verimliliği ve performansı en iyi şekilde birleştirerek olağanüstü bir sürüş konforu sunuyor. Yeni nesil model, ülkemizde Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketiyle tercih edilebiliyor.

YENİ BİR REKOR KIRACAĞIZ

Yeni Peugeot 308 ile hatchback segmentinde yeniden atılım içerisinde olacaklarını dile getiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Türkiye otomotiv pazarında, Peugeot olarak 2021’in üstünde bir satış adedine odaklanıyoruz. Satışlarımızın yarısını oluşturan, SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 gibi SUV modellerimiz ile süregelen atağımızı yeni Peugeot 308 ile bir üst seviyeye taşıyarak önümüzdeki dönemde yeni bir rekor kıracağımıza inanıyoruz. Otomobil sevdalılarının merakla beklediği yeni aslan logosu, göz alıcı tasarımı ve rakipsiz teknolojik donanımlarıyla segmentinde eşsiz bir deneyim sunacak Yeni Peugeot 308 modelimizin de katkısıyla 2023 yılında daha yukarıları hedefliyoruz” dedi. C-Hatchback segmentinde sadece ana akım değil, özellikle segmentin üst sınıfını hedeflediklerini belirten Reyhanoğlu “Yeni Peugeot 308, hem tasarımı hem konfor özellikleri hem de yenilikçi teknolojileriyle hatchback segmentinin en arzulanan seçeneklerinden biri konumunda olacak. Hayattan ne istediğini bilen, yaşamında bir üst aşamayı hedefleyen, bir otomobille eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenlere benzersiz bir teklif sunuyoruz. Günlük hayatı kolaylaştıran çok sayıda yeni teknolojisiyle yeni Peugeot 308, hem bugünün hem de yarının simge modeli olmaya aday” açıklamasında bulundu.

412 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Peugeot, yeni logosuyla kişiliğini ve karakterini ortaya koyuyor. Yeni PEUGEOT 308, markanın ürün gamı içerisinde bu logoyu kullanan ilk model olarak öne çıkıyor. Fransız bilgi birikimi ve geleneklerini taşıyan marka, geçmişten günümüze sahip olduğu deneyim ve küresel bir kalite yaklaşımıyla tamamen yeni bir sayfa açıyor. Logonun konumu, kademe kademe logoya doğru yönelen yeni ön ızgara tasarımıyla vurgulanıyor. Bir tasarım ve teknolojik evrim olarak sürüş destek sistemlerine ait radar, armanın arkasına gizleniyor ve ızgaranın merkezi parçası haline geliyor. Yeni tasarımla birlikte plakalık ön tamponun daha alt bölgesinde konumlandırılıyor. 4367 mm uzunluk, 1852 mm genişlik, 1441 mm yükseklik ve 2675 mm’lik aks mesafesi ölçülerindeki Yeni PEUGEOT 308’nin, standart konumdayken 412 litre olan bagaj hacmi, asimetrik katlanabilen arka koltuk sayesinde 1323 litreye kadar genişletilebiliyor.

İÇ MEKÂNDA YENİLİK I-TOGGLES

Yeni PEUGEOT 308’in ön konsol yapısı “yüksek havalandırmalı” bir mimariye dayanıyor. Bu mimari, havalandırma ızgaralarını hem en verimli hem de sürücü / yolcu için en konforlu konuma yerleştiriyor. Bu düzen, dijital ön gösterge panelinden biraz daha aşağıda konumlandırılan standart 10 inçlik merkezi dokunmatik multimedya ekranını sürücüye daha yakın ve sürücünün elinin altında konumlandırma olanağı sunarken, ön konsola da daha doğal uyarlanabilmesini sağlıyor. Yeni PEUGEOT 308, GT donanım seviyesinde, fiziksel klima panelinin yerini alan tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles ile donatılıyor. Merkezi ekranın hemen altında konumlandırılan i-Toggles, segmentte benzersiz bir görünüm ve ileri teknoloji düzeyi vadediyor. i-Toggles, kullanıcının tercihine göre klima ayarları, telefon rehberi, radyo istasyonu, uygulama başlatma gibi fonksiyonlara atanabilen dokunmatik bir kısayol ekranı olarak kullanılıyor. i-Toggles, daha da kişiselleştirilerek sık aranan bir kişiyi arama veya sık gidilen bir konum için rota oluşturmak üzere de kısayol oluşturma imkanı sunuyor.

1.2 LİTRELİK BENZİNLİ OTOMATİK

Yeni PEUGEOT 308, ilk aşamada, 130 HP’lik 3 silindirli ve turbo beslemeli benzinli motor ve 3 farklı donanım seviyesi ile satışa sunuluyor. İlerleyen dönemde %100 elektrikli modellerinin de Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor. PEUGEOT’nun performans ve yakıt verimliliğindeki ödüllü benzinli motoru 1.2 PureTech, Yeni 308’in güç ünitesini oluşturuyor. 5500 d/d’de 130 HP, 1750 d/d’de de 230 Nm üreten turbo benzinli ünite, EAT8 tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. 210 km/s maksimum hız ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlayan Yeni PEUGEOT 308’nin ortalama yakıt tüketimi donanıma bağlı olarak 5.8-5.9 lt/100 km olarak değişiyor.