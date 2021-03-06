Fiat Egea Mart 2021 kampanyası başladı. Fiat, mart ayında yeni Egea Ailesi’ne özel satış koşulları sunuyor. Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip. 100 bin TL’ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Fiat Egea Mart 2021 kampanyası başladı. Fiat, konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi için çalışmayı sürdürüyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak satış koşullarıyla, Türkiye’nin Tercihi Egea Ailesi avantajlı fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla donatılan yeni Egea’lar, Easy, Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. Yenilenen Egea ve Egea Cross motor gamına eklenen, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkat çekiyor. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek üstün performans sunuyor.

10 İNÇ’LİK DOKUNMATİK

Yeni Egea Ailesi tamamen yenilenen tasarımıyla göz doldururken; yeni 7 inçlik, sürücüsünün hayatını kolaylaştıran renkli ve dijital gösterge paneli ve 5’inci nesil UConnect multimedya sistemi ile entegre çalışan 10 inç dokunmatik ekranla iç mekandaki farkını ortaya koyuyor.

132 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

2015 yılından bu yana ezber bozarak; Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olmaya devam eden Egea, anahtarsız ve kablosuz kullanıcı deneyimi ile segmentinin standartlarını yükseltiyor. Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL’ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.