Kia Türkiye, 8 Mart 2021 Kadınlar Günü’nü kadınlara özel hazırladığı kampanya ile kutluyor. Kia Rio 1.4L Prestige modeli 8 Mart’tan itibaren mart ayında sadece kadın kullanıcılara özel indirimle 187.900 TL’den satışa sunuluyor.

Kia Mart 2021 ayında özel bir kampanya hazırladı. Uygulamaya aldığı “Fırsat Araçları” seçeneğiyle avantajlı kampanya ve faiz oranlarının yanı sıra otomobil severlere özel indirimler de sunuyor. Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, dikkat çeken tasarımıyla görenleri hayran bırakan C-SUV sınıfının iddialı oyuncusu Sportage (Cool benzinli MT versiyon hariç), mart ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle sahiplerini bekliyor. Ayrıca mart ayının fırsat aracı Sportage Prestige (4×2) 1.6L dizel otomatik versiyonu da 362.000 TL satış fiyatıyla sunuluyor. Kia Ceed, birinci sınıf konfor sahibi olmak isteyenlere özel 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile sunuluyor. Kia’nın mart ayına özel diğer fırsat aracı Ceed HB Prestige 1.6L dizel otomatik versiyonu da 299.000 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor.

UFAK SINIF DİKKAT ÇEKİYOR

Tasarımı ve sınıfının üstünde iç hacmiyle rakiplerinden ayrılan ve A segmentinin lideri olan Picanto dikkat çekiyor. Modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic; 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 faiz ile güç ve heyecan tutkunlarına sesleniyor. Rio 1.4L Prestige modelinde 8 Mart’tan itibaren mart ayında sadece kadınlara özel indirim uygulayan Kia, 187.900 TL fiyat avantajıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor. Kia’nın benzersiz SUV modeli XCeed ise, mart ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla sahiplerini bekliyor. Hafif ticari araç kategorisinde KOBİ’lerin vazgeçilmezi olan Bongo ise 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla fark yaratıyor.