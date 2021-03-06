SEAT Ateca ve Arona modellerinde Mart 2021 kampanyası başladı. Kampanya kapsamında, Yeni Ateca modellerini 27 bin 500 TL’ye varan indirim; Arona modellerini ise 218 bin TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 0 faiz avantajı ile sunuyor.

SEAT Ateca ve Arona modellerinde Mart 2021 kampanyası başladı. Yeni SEAT Ateca, 27 bin 500 TL’ye varan indirim oranıyla satışa çıkıyor. 325 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Yeni SEAT Ateca, Full LED far sistemi, Dijital gösterge paneli, Geri görüş kamerası, Karartılmış arka camlar, Ön çarpışma uyarısı gibi yüksek donanım özellikleriyle SEAT Yetkili Satıcılarında SEAT severleri bekliyor.

218 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

SEAT’ın yaşam tarzı ve dinamizme odaklanan kompakt crossover modeli Arona ise gelişmiş teknolojiye sahip. Sürücü destek sistemleri, bağlanabilirlik özellikleri ve 218 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları ile SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor. Kredi kullanmak isteyen müşteriler için tüm Arona modellerinde geçerli 50 bin TL’ye 12 ay vade var. Ve yüzde 0 faizli taşıt kredisi imkânı da bulunuyor. 2021 model yeni Style Plus versiyonunda 17’’ Gri Alüminyum Alaşımlı Jantlar, Isıtmalı & Otomatik Katlanabilir Yan Aynalar, Full Link Teknolojisi, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Eve Geliş & Evden Çıkış Aydınlatması, Yağmur Sensörü, Kendiliğinden Kararan Dikiz Aynası, Ön Kol Dayama ve Yolcu Koltuğu Altı Göz, Bagaj Filesi bulunuyor.