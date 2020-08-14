Hafif ticarilere özel 10.5 litre yağ

Mobil, 5 ve 7 litrelik ambalaj seçenekleriyle satılan Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ailesinin F 5W-30 versiyonunu yeni 10.5 litre hacimli ambalajıyla satışa sundu.

Mobil Delvac Hafif Ticari Araç ürün serisine 10.5 litrelik yeni bir üye ekledi. Ülkemizde 5 ve 7 litrelik ambalaj seçenekleriyle satılan Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ailesinin F 5W-30 versiyonu, yeni 10.5 litre hacimli ambalajıyla satışa sunuldu. Mobil Delvac Hafif Ticari F 5W-30 10,5 litre onay da aldı. Ford tarafından onaylanana yağ, 10 litreye kadar karter hacmine sahip diğer tüm ticari araçlar için özel olarak geliştirildi. Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ürün yelpazesi; F 5W-30, dizel partikül filtresiyle uyumlu M 5W-30, T 5W-30 ve 10W-40 olmak üzere dört farklı üründen oluşuyor.

GLOBAL ÇAPTA LİDER OLDUK

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, “Mobil Delvac markasıyla 2018 yılında pazara sunduğumuz Hafif Ticari Araç motor yağları ürün ailesi, satışa çıktığı andan itibaren önemli başarılara imza attı. Öyle ki, satış anlamında Mobil’in global çapta en başarılı olduğu ülke olma unvanını kazandık. Bu başarının altında yatan ana neden ise, pazara sunduğumuz ürünlerin Türkiye yollarındaki hafif ticari araçlar portföyüne tamamen uygun olması. Türkiye’deki tüm hafif ticari araç sürücülerine hitap edebilecek onay ve şartnamelere sahibiz. Son olarak, pazardaki talep doğrultusunda 10 litre karter hacmi var. İhtiyaçlarını 5 veya 7 litrelik ambalajlardan gideren Ford veya diğer araç sahipleri için yepyeni bir çözüm sunuyoruz. Mobil Delvac Hafif Ticari F 5W-30 10,5L ile hafif ticari araç sürücüleri, ihtiyaçları olan ambalaj ölçüsüne artık Mobil kalitesinde ulaşabilecek” dedi.

TİCARİ ARAÇLARIN DEĞERİNİ KORUYOR

Türkiye’de 5, 7 ve son olarak 10,5 litrelik ambalaj seçenekleriyle satışa sunuluyordu. Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları F 5W-30, M 5W-30, T 5W-30 ve 10W-40, motor ömrünün uzamasına önemli şekilde katkıda bulunuyor. Şehir içi sürüş ve ağır hizmet koşullarına bağlı aşınmalara karşı üstün koruma ve yüksek performans sağlıyor. Ticaret erbapları için büyük bir sorun haline gelen yüksek bakım maliyetleri ve arızalar sebebiyle yaşanan zaman kayıplarının da önünü kesmeye yardımcı olacak. Aynı zamanda ticari araçların değerini koruyan Mobil Delvac Hafif Ticari. Dünyanın önde gelen araç üreticilerinin motor şartnamelerini de karşılıyor. Hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirildi. Mobil Delvac Hafif Ticari Araç ürün serisi ayrıca, yakıt tüketiminin düşürülmesine yardımcı olarak yakıt ekonomisine katkı sağlıyor.