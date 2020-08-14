Koronavirüs sürecinde Kia temassız servis hizmetini başlatıyor. Kia yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor

Kia temassız servis hizmetini başlattı. Kia, kovid-19 salgını döneminde hayata geçirdiği dijital ve mobil çözümlerle adım atmaya devam ediyor. Hem müşterilerinin hem çalışanlarının sağlığını korumak harekete geçiyor. Geçtiğimiz aylarda başlatılan “KIAFAN” ve “Online Bayi” uygulamasıyla Kia, birçok kolaylık sunuyor. Marka, şimdi de servislerinde temassız sürece başladı. “Temassız Servis Süreci” ile hem çalışanlarının hem de müşterilerinin minimum temasla tüm işlemleri kolaylıkla yapabilmesini amaçlıyor.

SMS İLE ONAY ALINIYOR

Aracını KIA yetkili servislerine getiren müşteriler, yapılmasını istedikleri işlemlerle ilgili onayları kendi telefonlarından verebiliyor. Müşterilerin servise gelemediği durumlarda da ücretsiz yerinden alım hizmeti sunuluyor. Marka, temassız servis süreci sayesinde yapılacak işlemlerin detaylarını müşterilerinin telefonlarına gönderiyor ve işlemler için onay alabiliyor. KIA ayrıca, yetkili servislere gelen her aracı teslim almadan ve müşteriye teslim etmeden önce bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamak amacıyla dezenfekte ediyor.

AĞUSTOS AYINA ÖZEL KIA MODELLERİ

KIA, ağustos ayında da otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindirecek kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. KIA’nın; Sportage, Stonic, XCeed, Rio, Picanto, Ceed, Niro ve Bongo gibi sevilen modellerinin yer aldığı kampanya çerçevesinde 6 aya kadar ertelemeli ödeme seçenekleri ve uygun faiz fırsatları, yaz bitmeden yeni bir otomobil satın almak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarında bekliyor.

SUV FIRSATLARI SÜRÜYOR

Ağustos ayına özel kampanya çerçevesinde KIA’nın amiral gemisi Sportage, ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatıyla SUV severleri bekliyor. Yüksek teknolojisi ile büyük beğeni kazanan ve geleneksel SUV modellerine yeni bir soluk getiren XCeed ise ağustos sonuna kadar 70.000 TL’ye, 18 ay boyunca yüzde 0,69 faiz fırsatı ile tüketicilere sunuluyor. Hibrit motoruyla SUV sınıfının en cazibeli tasarımına sahip olan Niro, ağustos sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. B SUV segmentinde fark yaratan tarzıyla dikkat çeken Stonic ise ağustos ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,59 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.