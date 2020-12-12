Hyundai, geleceğin mobilitesini temsil eden IONIQ 5 markasıyla ilk modelini tanıtıyor. Tanıtım amaçlı hazırlanan 30 saniyelik videoda IONIQ 5 modelinin temel farklılıkları vurgulanıyor.

Hyundai Motor Company, 2021’in başlarında satışa sunacağı IONIQ markasının ilk özel EV modeli olan “5” için bir tanıtım videosu yayınladı. Hyundai’nin ’45’ EV konsepti baz alınarak geliştirildi. IONIQ 5, özel bir elektrikli araç (BEV) olarak dikkat çekecek. Bu özel model, Hyundai’nin geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı ve sadece elektrikli modellerinde kullanacağı E-GMP(Electric-Global Modular Platform) ile üretilen ilk otomobil olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ADINA YENİ BİR YOLCULUK

Hyundai tarafından paylaşılan 30 saniyelik ‘The New Horizon of EV –Elektrikli Araçların Yeni Ufku’ başlıklı video, IONIQ 5’in henüz paylaşılmamış tasarım özelliklerine vurgu yapıyor. Ayrıca, videoda kullanılansiyah noktalar, dijital piksellerle birleşerek elektrikli araçlar adına yeni bir çağınbaşladığını temsil ediyor. Tanıtım videosunda merak uyandıran Hyundai, kullandığı bir kaç kelimeyle deyeni model tarafından sunulacak üç ekstra özelliği ön plana çıkarmak istemiş.”Hayat İçin Ekstra Güç”, IONIQ 5’in çift yönlü şarj (V2L)özelliğine dikkat çekerken “Sizin İçin Ekstra Zaman” da hızlı şarj özelliğini vurguluyor. “Olağanüstü Deneyimler” ise tamamen elektrikli bir otomobilden alınacak konfor ve kullanım kolaylığı hakkında ipuçları olarak yorumlanıyor.

IONIQ 5 2021’DE GELECEK

IONIQ markasıyla ilk olarak 2021’in başlarında, bir CUV model olan IONIQ 5’i satışa sunulacak ve daha sonrailerleyen dönemlerde de farklı segmentlerdeki elektrikli araçlar tanıtılacak.Sedan otomobilleri seven kullanıcılar için IONIQ 6’yı geliştiren Hyundai, daha büyük bir SUV olan IONIQ 7modeliyle de kalabalık ailelerin ilgisini çekecek.