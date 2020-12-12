Isuzu D-Max modelini yeniledi. Yepyeni bir görünüme kavuşan D-Max, 4 farklı donanım seviyesinde 7 farklı versiyon olarak pazara sunuluyor.

Isuzu, pick-up segmentindeki iddiasını tamamen yenilenen D-Max ile bir kez daha ortaya koyuyor. Yeni Isuzu D-Max, 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. “V-Go” donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimi eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken, “V-Life” ise D-Max’i iş gereksinimlerinin yanında kişisel olarak kullanacak kişiler düşünülerek tasarlandı. “V-Joy” ve özellikle de “V-Cross” sürüş deneyiminden daha fazla keyif almak ve üst segment araç konforunu hissetmek isteyenler için tasarlandı. Yeni D-Max, V-Cross versiyonu ile müşterilerine hayallerin ötesinde özellikler sunarak sınıfında yeni bir çığır açmayı amaçlıyor.

ÜÇÜNCÜ JENERASYON İLE GELDİ

Isuzu D-Max’in tamamen yenilenen üçüncü jenarasyonunun online basın lansmanında konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Isuzu’nun teknolojik uzmanlığı ve ihtiyaçları öngörme kabiliyeti ile tamamen yenilendiğini ve D-Max’in sınıf atladığını söyledi. Arıkan, yeni model geçişi sebebi ile pick-up’ta yaklaşık bir yıldır ara vermiştik ancak yeni D-Max ile pazara çok güçlü şekilde geri dönüyoruz. 2002 yılında ilk üretimi gerçekleşen D-Max’in bu yıl üçüncü jenerasyonu ile karşınızdayız. Yeni D-Max’i uzun zamandır bekliyorduk ve beklediğimize değdi, tamamen yenilenmiş D-Max’i sunmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

İÇ MEKAN TEKNOLOJİ ODAKLI

Yeni D-Max’te çok büyük bir değişim yaşandığını dile getiren Tuğrul Arıkan, “Tamamen değişen dış ve iç tasarım, geliştirilen sürüş konforu ve yeni ileri sürüş destek sistemleri ile D-Max yeniden doğdu. Euro 6d emisyon standartlarına uyum sağlayan yeni D-Max her zamankinden daha çevreci. Geliştirilmiş motoru, iyileştirilmiş tepki süresi, düşük yakıt tüketimi ve performansıyla sunulduğu pazarlarda yeni D-Max büyük beğeni aldı. Tasarım çok önemli ancak araç özellikleri ve donanımı ile ilgili de önemli değişiklikler var.

Tüm versiyonlarda sunulan 800 mm sudan geçiş yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi off-road severler için önemli bir gelişme. Güvenlik çok önemli. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima diğer akla ilk gelenler. Tüm bu özellikleri ile D-Max karakteristik, cesur ve akıllı. Müşterilerimizden yoğun ilgi göreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEHİRİÇİ KULLANIMINA İDEAL

Tasarımı tamamen yenilenerek daha hırçın ve modern bir görünüme kavuşan D-Max’te; Bi-LED farlar, yeni tasarlanmış ön ızgara, modern renk kombinasyonları, yan basamaklar, tavan rayları gibi detaylarla hem spor hem de agresif bir görünüm hedeflendi. 4.2 inch renkli bilgi ekranı, yumuşak doku, ince dikiş detaylar, kaliteli iç malzemeler ve yeni iç trim renkleri ile içi tasarımı da tamamen yenilenen yeni D-Max, dokuz farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

EN DOLUSU 405 BİN LİRA

Yeni D-Max tüm versiyonları ile eski versiyonlarına göre daha donanımlı. Tüm bu donanım özelliklerinin yanında 4.000.000 km’ye eşdeğer testler ile Isuzu’nun sağlamlığından ödün vermiyor. Güvenlik konusunda yeni bir sınıf belirleyen D-Max özellikle V-Cross donanım seviyesindeki stereo kamera, arka radar, trafik işareti tanıma ve hatırlama, ön çarpışma ve otonom frenleme, dönüş asistanı, çoklu çarpışma önleyici fren sistemi, adaptif hız sabitleme, otonom frenleme, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve uzun far asistanı gibi bir çok özelliği ile çok daha güvenli bir sürüş sağlarken ön ve arka park sensörleri, dönüş asistanı ve geri görüş kamerası ve çok daha yumuşak direksiyonu ile şehir içi kullanımı da sorunsuz hale getiriyor.

Pick-up segmentinden farklı olarak piano black detaylar ve koyu renkler ile ön plana çıkan V-Cross, 2’si tavanda olmak üzere 8 hoparlörü ile de yüksek ses kalitesi sunuyor. D-Max’in yenilenen direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi, kabin bağlantıları yol tutuşu ve manevrayı kolaylaştırıken araç içi gürültüyü de önemli oranda düşürmüş durumda. Aracın başlangıç fiyatı ise 268 bin 600 lira olarak belirlenmiş. En dolu versiyon için 405 bin lira ödenmesi gerekiyor.