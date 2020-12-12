Opel aralık 2020 kampanyası başlattı. Opel, Aralık ayı başında başlattığı iddialı kampanyalarına yenilerini ekledi.

Opel aralık 2020 kampanyası başlattı. Opel, Aralık ayı başında başlattığı iddialı kampanyalarına yenilerini ekledi. Opel, Kasım ayında segmentinde dördüncü olan SUV modeli Grandland X’i tercih edenler için Aralık ayının son kapmanyasını da bugün duyurdu. Alman devi, bu kampanya ile SUV tercih eden hedef kitleyi Grandland X sahibi yapmayı hedefliyor.

OPEL GRANDLAND X KAMPANYASI

SUV araç segmentinde Alman DNA’sı ile güvenliği öne çıkan Opel Grandland X, Aralık ayına özel 75.000TL kredi için 15 ay, %0 faiz ile geri ödemesi 2021 baharında başlayan finansman imkanı sunarak rakiplerinden ayrışıyor. Aralık ayına özel olarak sunulan avantajlara ek olarak sınırlı sayıda Opel Grandland X modeline 303.900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

HAYATI DEĞİŞTİR

“Hayatı değiştir” sloganı ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile bir SUV’dan daha fazlasını sunan Opel Grandland X’in yine Aralık ayına özel stoklarla sınırlı sekiz ileri otomatik vitesli Enjoy Black Edition donanımı ise 317.900TL’den başlayan fiyatlar ile showroom’larda yerini alıyor.

SIFIR FAİZ FIRSATI

Aralık ayında müşterilerine sunduğu sıfır faiz imkanı ve şimdi al baharda öde gibi finansman olanakları sunuluyor. Opel, iddialı modellerinde heyecan verici kampanyalara imza atıyor. Müşteri memnuniyetini her daim ön planda tutan Opel, Aralık ayında sunduğu avantajlı koşulları müşterilerine görüntülü görüşme, eve teslimat veya e-randevu gibi seçeneklerden hangisini tercih ederlerse o yöntemle keşfetme imkanı tanıyor.

GRANDLAND X 317 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Opel, Aralık ayına özel olarak, tüm Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuyor. Yine Aralık ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 317.000TL’den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini alıyor.

OPEL INSIGNIA İÇİN 100 BİNE KADAR KREDİ

Kasım ayında tanıtılan Yeni Insignia ise lansmana özel 100.000TL kredi için 15 ay, %0 faiz ile Aralık ayında lansmana özel tanıtım fiyatları ile sevenleri ile buluşuyor. AutoBest ödüllü Corsa’ya Aralık ayında, 50.000TL kredi için 15 ay, %0,89 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla ve 172.900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Teknolojik yenilikleri ve ayrışan özellikleri bünyesinde barındırarak her profile hitap eden teknoloji harikası Corsa segmentinde ikinci sıradaki yerini ve iddiasını koruyor.