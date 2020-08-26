Hyundai KONA N Line gün sayıyor

Hyundai KONA, sporcu kıyafetlerini değişiyor. Yeni Kona N Line versiyonuyla da tasarımı iyice güçlenen otomobil, B-SUV segmentinde fark yaratacak.

Hyundai Motor Company, B-SUV segmentinde oldukça popüler olan modeli KONA’nın yenilenmiş halinin ilk çizimlerini paylaştı. Tasarımıyla güçlü bir izlenim bırakan Yeni KONA ve KONA N Line, B-SUV segmentinde marka adına yepyeni bir güç olacak. Geliştirilmiş Yeni KONA, bir önceki modele göre daha geniş bir duruşa ve daha şık bir görünüme sahip. Markanın üst düzey tasarımcıları tarafından köpekbalığından esinlenerek hazırlanan otomobil, yepyeni bir ön görünüme kavuşuyor. Konumu yükseltilmiş gündüz farları (DRL), araca sportif ve aynı zamanda sofistike bir stil kazandırıyor. Ön tarafta yer alan farlarla beraber, tampon ve yeni ızgara güçlü ve cesur görünümüne katkıda bulunuyor.

KONA N LİNE GELİYOR

Yeni KONA N Line, normal versiyona göre daha alçak bir görüntüye sahip. Bu duruşu destekleyen geniş hava girişleri ve daha agresif bir ön tampon, otomobile aerodinamik bir tasarım kazandırıyor. Sportif ambiyans, tamponun alt kısımlarında bulunan spoylerler ve ince hat şeklinde uzanan hava kanalları ile tamamlanıyor. Tasarım hakkında ipuçlarını paylaşan Hyundai, Yeni KONA ve KONA N Line ile ilgili daha fazla tasarım detayını önümüzdeki haftalarda açıklayacak.

KONA ÜZERİNDE MESAİ YOĞUN EN SON YENİ DONANIM EKLENMİŞTİ

Hyundai Assan, B-SUV segmentindeki temsilcisi KONA için yeni bir donanım seviyesi daha geliştirdi. Temmuz ayının ikinci yarısında satışa sunulan “SMART” adlı donanım seviyesi, üst düzey konfor vaad eden birçok özellik sunuyor. KONA, yeni SMART donanım paketi ile özellikle fiyat-performans odaklı müşterilerin çekim merkezi haline gelecek. Yeni donanım seviyesi SMART ile tazelenen KONA’nın 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, elektrikli açılabilir cam tavanı ve 7 inç Multimedya Eğlence & Sesli Kontrol Sistemi (Bluetooth) ilk göze çarpan özellikleri olarak öne çıkıyor.

PARK SENSÖRÜ VE KAMERA GİRİŞ SEVİYESİNE EKLENDİ

Hyundai KONA SMART’da sunulan arka park sensörü, arka görüş kamerası ve arka kol dayama gibi özellikler de giriş seviyesine eklenen donanımlar olarak sıralanıyor. Hyundai KONA SMART, şimdilik sadece 1.6 lt dizel motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabiliyor. Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor. Rakiplerine göre daha sessiz ve daha düşük titreşim seviyesine sahip KONA, böylelikle bir dizel motordan daha çok benzinli modelleri anımsatıyor.