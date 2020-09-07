Renault Clio RS Line 1.0 TCe X-Tronic yorumları için kontağı çevirdik. Renault, 5’inci nesil Clio ile B segmentinde işleri kızıştırdı. Tamamen yenilenen ve adeta sınıf atlayan yeni araç, Türkiye’de de yılın otomobili seçilmeyi başardı. Araçta sunulan yeni nesil motor seçenekleri oldukça verimli.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Renault Clio RS Line 1.0 TCe X-Tronic yorumları için kolları sıvadık. Renault, Türkiye’de ürettiği başarılı modellerinden Clio’yu yeniledi. 5’inci nesliyle yollara çıkan Bursalı Clio, yeni jenerasyonuyla adeta kimlik değiştirdi. Genel hatları aynı gibi görünse de, tamamen yenilenen yeni araç, atasının zayıf olan yönlerini geliştirerek sınıfının en iddialı oyuncularından biri haline gelmiş. Türkiye’de de ‘Yılın otomobili’ seçilen yeni Clio, Türkiye’de en çok tercih edilen 1.0 litrelik yeni benzinli otomatik versiyonuyla konuğumuz oldu.

RS LİNE İÇİN ÖZEL KOLTUKLAR

Küçültülmüş bir Megane gibi görünen yeni Clio, RS Line donanımıyla konuğumuz oldu. Markanın yeni imzası haline gelen LED gündüz farlarıyla hemen dikkat çeken yeni araç, kavisli kaput ve RS Line’a özel sportif tamponuyla oldukça şık görünüyor. Yenilenen farlarıyla öne çıkan arka tasarımda egzoz ve sportif tampon tasarım bütünlüğünü sağlıyor. RS Line’a özel 17 inç alaşım jantlar ve arka kapıların altındaki Clio yazısı, markanın tasarıma ne kadar önem verdiğinin göstergeleri. Aracın iç mekanı da tamamen yeni. Etli direksiyon simidi, rahat okunur göstergeler ve dikey konumlu multimedya ekranı oldukça başarılı donanımlar. Ayrıca iç mekanda dokunulan hemen her yerin yumuşak malzemeden üretilmiş olması, kalite algısını da artırıyor. İç mekanda sunulan yaşam alanı, sınıfının en iyilerinden.

BAGAJ 91 LİTRE GENİŞLEMİŞ

RS Line’a özel spor ön koltuklar ve çift renkli kokpit ise tek kelimeliyle harika. 391 litrelik bagaj da selefinden 91 litre daha geniş. Küçük hacimli yeni nesil benzinli ünite, 1.0 litre hacminde. 3 silindirli turbo beslemeli motor. X-Tronic şanzımanla kombine ediliyor. 100 beygir güç ve 142 nm tork üreten ünite, verimli yapısıyla göz dolduruyor. 1187 kilogramlık otomobili taşımakta zorlanmayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 11.5 saniyede ulaştırıyor. İvmelenme gibi, saatte 182 kilometre olarak açıklanan maksimum hız da beklentileri karşılıyor. Akıcı şekilde hızlanan otomobil, yüksek devirler dışında oldukça sessiz bir yapıya sahip. Küçük hacimli motor, tüketim konusunda da oldukça iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5 litre. Bizim elde ettiğimiz 5.8 litrelik ortalama da oldukça başarılı.

133 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Üstelik sakin bir sürüş tarzıyla fabrika verilerini yakalamak da mümkün. Yeni nesille birlikte yol tutuş konusunda da sınıfının zirvesine oynayan yeni Clio, dengeli yapısı ve sportif sürüşüyle beğenimizi kazandı. 133 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan (EYLÜL 2020) yeni Clio, bize konuk olan RS Line donanımlı 1.0 litrelik benzinli/otomatik versiyonuyla 175 bin lirayı buluyor. RS Line ise 9 bin liralık bir fiyat farkıyla satın alınabiliyor.

NEDİR BU RS LİNE?

Markanın spor modellerini tanımlayan RS logosu, yeni Clio’da bir donanım haline getirilmiş. RS Line ismi verilen bu seçenekte, F1 tipi ön tampon ve arı peteğini andıran ön ızgara, 17 inçlik RS Line elmas kesim alaşım jantlar, difüzörlü arka tampon, krom kaplamalı egzoz, ön çamurluk ve bagajda RS Line amblemi gibi farklılıklara sahip. Aracın içinde ise kırmızı dikişli karbon görünümlü güçlendirilmiş yan destekli sportif koltuklar, çift elmas logolu sportif deri direksiyon, alüminyum pedallar, siyah tavan, kırmızı renkli ön panel ve emniyet kemerleri sunuluyor.