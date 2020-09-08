Yeni formuyla dikkat çeken Dacia Sandero ve Logan’ı yeniledi. Artık daha niş bir görünüme kavuşan yeni Dacia Sandero ve Logan, stepway versiyonuyla da dikkat çekiyor.

Dacia yeni Sandero ile dikkat çekiyor. Yeni operasyonla birlikte sınıf atlayan yeni Dacia Sandero ve Logan, 29 Eylül’ü bekliyor. Ulaşılabilir fiyat ruhunu koruyacak olan model, artık daha niş bir görünüme kavuşmuş. Markanın temel felsefesi yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla modernlik, daha fazla ekipman ve çok yönlülük sunuyor. Dacia’nın sunduğu ürünler, bugün her zamankinden daha çok tüketicinin beklentileri ile örtüşüyor. Artan ‘’Bireysel mobilite’’ ihtiyacı, uzun vadeli bir yaklaşımı doğurdu. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan otomobil, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım tercihi olarak öne çıkıyor. İşte bu yüzden, müşteriler, daha iyi ve daha erişilebilir bir ürün talep ediyor.

OTOMOBİLDE 15 YILDIR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

Logan ile tek bir modelden başlayan ve bugün eksiksiz bir ürün gamına ulaşan Dacia, 15 yıldan bu yana otomobilde dönüşümü gerçekleştiriyor. Sandero, 2017’den bugüne Avrupa’nın en çok satan perakende modeli olmayı başardı. 15 yılda, Dacia markası otomobil sektöründeki konumunu sağlamlaştırdı. Aidiyet duygusu yaratan ve tercih edilen bir marka oldu. Müşteri odaklı yaklaşımını her zamanki gibi sürdürürken Dacia, modernize edilen 2 yeni modeli ile yeni bir boyut kazanıyor.

DAHA DİNAMİK ÇİZGİLERE KAVUŞTU

Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla Yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip. Yerden yüksekliği artmasına rağmen Yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

YENİ SANDERO STEPWAY

Yeni Sandero Stepway ise, Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Sandero Stepway, SUV DNA’sı vurgulanan ve macerayı çağrıştıran tasarımı ile Yeni Sandero’dan farklılaşıyor. Daha belirgin hatlara sahip kaput, ızgara altındaki krom Stepway logosu sis farlarının üzerindeki eğimli yapı, modeli fark edilir kılıyor.

LOGAN’A VÜCUT NAKLİ

Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Logan’ın silueti daha dinamik ve akıcı, ayrıca bir önceki nesle göre biraz daha uzun. Otomobilin dinamik çizgisine; akıcı tavan çizgisi ve yüzeyi daraltılmış yan camlar katkıda bulunuyor. Y formundaki farlar, gövdenin hatlarıyla uyumlu jantlar, daha şık tasarıma sahip kapı kolu gibi ayrıntılar Yeni Sandero ile benzerlik taşıyor.

Y FORMUNDA FARLAR

Y biçimindeki ön ve arka farlar, Dacia’nın yeni ışık imzasını oluşturuyor. Üçüncü nesle daha güçlü bir kimlik kazandıran bu imza, modellerin daha geniş görünmesini sağlıyor.