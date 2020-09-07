Honda Civic HB 1.5 Turbo CVT test yorumlar için kolları sıvadık. Honda Civic HB, yeni nesil 1.5 litrelik benzinli motoruyla makul fiyata yüksek performans vadediyor. Oldukça canlı olan 182 beygirlik ünite, Sport+ versiyonunda sunulan sertlik ayarlı süspansiyonla sportif sürüşlere teşvik ediyor.

Honda Civic HB 1.5 Turbo CVT test yorumlar için test sürüşünü kaleme aldık. Dünyanın otomotiv devlerinden Honda, her yeni Civic jenerasyonuyla önemli başarılara imza attı. Sedan versiyonuyla Türkiye’de de üretilen Civic ailesinin sportif üyesi Hatchback (HB), Type R ile aynı hatlara ve güçlü bir motora sahip. Bu ayki konuklarımızdan olan Civic HB Sport+, isminin hakkını verecek donanımlara sahip.

ORTADAKİ ÇİFT EGZOZ KIŞKIRTICI

Önden bakıldığında sedan versiyondan çok da farklı görünmeyen Civic HB, arkadan ise oldukça agresif bir tasarım vadediyor. Yükseğe konuklu farlar ve birleştiği noktadaki spoyler, ortaya yerleştirilmiş geniş çaplı çift egzoz çıkışı ve arka difüzör, hava kanallı tampon ve sportif dokunuşlar oldukça agresif bir tasarıma işaret ediyor. Koyu renkli alaşım jantlar ve gövdedeki koyu renkli kaplamalar da tasarım bütünlüğünü sağlıyor. Ön bölüm ise Civic’in o bilindik alçak burunlu sportif tasarımından başkası değil. Aracın iç mekanı da sedan kardeşiyle aynı. Rahat koltuklar, ergonomik kumanda birimleri ve kaliteli işçilik, aracın, sınıfının en iddialı oyunlarına arasında yer almasını sağlıyor. Kompakt sınıfta yer almasına rağmen bir üst sınıfın aratmayan iç genişlik oldukça dikkat çekici. Buna, alçağa konumlu koltukların da etkisi fazlasıyla hissediliyor. Oldukça kullanışlı olan 420 litrelik bagaj da değişmeyen Civic özellikleri arasında yer alıyor. Civic HB Sport+’ta 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motora görev veriliyor. 182 beygir güç ve 220 nm tork üreten motor, gücünü CVT tipi otomatik şanzımanla ön aksa iletiyor.

ORTALAMA TÜKETİM 6 LİTRE

1412 kilogramlık otomobile oldukça iyi bir performans sağlayan ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8.4 saniyede ulaştırıyor. Ara hızlanmalarda da oldukça atak davranan otomobilin nefesi saatte 200 kilometre hıza kadar kesilmiyor. Etkili performansa rağmen aracın tüketim değerleri de oldukça iddialı. Fabrika verilerine göre 6.0 litre olan ortalama tüketim, bizim kullanımımızda yol bilgisayarına 6.5 litre olarak yansıdı. 46 litrelik küçük depoya rağmen menzil yaklaşık 750 kilometre.

FİYATI 300 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Sınıfının en iyi yol tutan temsilcilerinden olan Civic HB, tatlı sert süspansiyonu sayesinde oldukça da konforlu bir otomobil. Elektronik kontrollü süspansiyon, sport modunda oldukça sertleşiyor ve aracın yol tutuş kabiliyetini artırıyor. 287 bin 300 liradan başlayan fiyatlarla satılan otomobil, bize en Sport+ ile konuk oldu. Bu versiyon, 1.5 litrelik benzinli motor ve CTV şanzımanla 300 bin liranın üzerinde. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata çok zengin bir donanım listesi eşlik ediyor.