ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin onuncusu ODD Gladyatör ödülleri sahiplerini buldu. ODD Gladyatör ödülleri 22 dalda dağıtıldı.

ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyatörleri bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede kazanan en başarılı markalar ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu bu yıl onuncusu düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken, 2019 yılını da değerlendirdi: ODD Gladyatör 2019 şöyle sürdü:

BİLALOĞLU’NDAN BÜYÜME VURGUSU

“Pazarın toparlanma sürecine girdiğine inandığımız 2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 yılı için öngörülen %5’lik ekonomik büyümenin desteklemesi önemli. Otomotiv ekosisteminin dengelenme sürecinden büyüme sürecine tekrar geçebilmesi için, fayda yaratacağına inandığımız tedbirler de var. Derneğimiz tarafından Ankara ile paylaşıldı. Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.’

22 DALDA ÖDÜL VERİLDİ

Gecede 22 ODD Gladyatör ödül aldı. Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu. ODD Gladyatör 2019 markaları…

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKASI: RENAULT

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: SSangyong

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Lamborghini

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FORD Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

Yılın Dergi Uygulaması: JEEP Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada

Yılın Sosyal Medya Uygulaması: FORD Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler

Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Mercedes-Benz HTA X-Class V6 Force Touch

Yılın Gazete Uygulaması: HONDA Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi

Yılın Radyo Uygulaması: AUDI Babalar Günü Radyo Spotu

Yılın Outdoor Uygulaması: CITROЁN Yeni Citroёn C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: HYUNDAI KonAtolia

Yılın TV Uygulaması: TOYOTA Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: BMW Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: AUDI Güzel Hareketler

Yılın Nostalji TV Uygulaması: RENAULT Kangoo Film Serisi

Yılın Nostalji Radyo Uygulaması: FORD Emniyet Kemeri Radyo Spotu

Yılın Nostalji Gazete Uygulama: FORD Ralli Şampiyonluk İlanı

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ