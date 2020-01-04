Türkiye’de 2019 yılında kaç araç satıldı? Toplam pazar 480 bin adede yaklaştı. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 geriledi.

Türkiye’de 2019 yılında kaç araç satıldı? Bu sorunun cevabını Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) verdi. Otomotiv sektörünün satış karnesi belli oldu. Türkiye’de 2019 yılında kaç araç satıldı? Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22,85 geriledi. Toplam pazar gerileyerek 620 bin 937 adetten 479 bin 60 adede geriledi. Geçen yıl bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 20,37 azalarak 387 bin 256, hafif ticari araç satışları yüzde 31,8 gerileyerek 91 bin 804 adet oldu.

ARALIK AYI YOK SATTI

Geçen yıl aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16,46 büyümeyle 90 bin 500 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu pazar, 2018 aralık ayında 77 bin 706 adetlik satış yapmıştı. 2019’un aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,41 artışla 70 bin 829, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,65’lik büyümeyle 19 bin 671 adet olarak gerçekleşti. Düşen kredi faizleriyle birlikte Aralık 2019’da bayiler adeta yok sattı.

HİBRİT SATIŞLARI TAM ŞARJ

Geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 21,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 34,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 18,6 azalış izlendi. 2019 yılında 222 adet elektrikli ve 11 bin 974 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,07 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 155 bin 158 adetle sahip oldu.

DİZEL SATIŞLARI GERİ VİTESE TAKTI

Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 52,03’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,48’e ulaştı. Otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,8 pay ve 239 bin 254 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,9 pay ve 193 bin 82 adetle yine Sedan otomobiller oldu.