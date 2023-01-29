Otomerkezi Bursa ve Yalova’da

Otomerkezi, bayi ağını Bursa ve Yalova’ya taşıdı. Yılda 1.500 adet araç satışı gerçekleştirecek Bursa ve Yalova showroomları ile hizmet vermeye devam eden Otomerkezi, yıl sonuna kadar İzmir, Samsun, Trabzon ve Kocaeli/Gebze’de de tüketicilerle buluşmayı hedefliyor.

Otomerkezi, büyümeye devam ediyor. Ülke genelinde bayi ağını genişletme hedefiyle yola çıkan Otomerkezi.net, yılda 20 bin araç satılan Yalova ile yine yılda 300 bin adet araç satışının gerçekleştiği Bursa’daki yeni bayisiyle iki yeni showroomu daha hayata geçirmiş oldu. Yıl sonuna kadar bayi sayısını 40’a çıkarmayı hedefleyen Otomerkezi.net, Hemen Sat sistemi üzerinden tek tıkla araç satışına imkan tanıyor. Yeni yılda İzmir, Trabzon, Samsun ve Kocaeli-Gebze’de yeni hizmet noktaları ile tüketicilerle buluşacak şirket; tek çatı altında ekspertiz, noter işlemleri, kasko ve sigorta işlemleri ve çok çeşitli kredilendirme seçenekleri ile avantajlı ödeme koşullarını bir arada sunarken, 1 yıl/15 bin kilometre mekanik ve elektrik kaynaklı arızalara karşı garanti verebiliyor.