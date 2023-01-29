Parça değişmek yerine onardı 6 milyar tasarruf sağladı

RS Servis ‘önce onarım’ felsefesiyle ülke ekonomisine 6 milyar TL’lik tasarruf sağladı. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “RS Servis, 2022 yılında 200 binden fazla araç ve yedek parçanın onarımını gerçekleştirerek ulaşılması zor bir başarıyı elde etti” dedi.

RS Servis ‘önce onarım’ felsefesiyle ülke ekonomisine 6 milyar TL’lik tasarruf sağladı. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “RS Servis, 2022 yılında 200 binden fazla araç ve yedek parçanın onarımını gerçekleştirerek ulaşılması zor bir başarıyı elde etti” dedi. Yüzde 26 aktif büyüme seviyesine ulaşan RS Otomotiv Grubu’nun amiral gemisi pozisyonundaki şirketin, bir yandan servis merkezi sayısı da artırmaya devam ediyor. 61 servis merkezinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yeni dönem stratejilerini açıklayan RS Servis, 81 ilde 81 hizmet noktası hedefiyle ülkenin en büyük özel servis ağı olarak otomotiv sektöründe ciddi bir rol üstlenmeye devam edecek.

YEDEK PARÇA YOK ONARIM ŞART

57 ilde hizmet veren ve 2022’de bayi sayısını yüzde 11 artıran RS Servis, mobil onarım tarafında geçtiğimiz yıl hem sigortacılık hem de otomotiv sektörüne 1,2 milyar TL’den fazla tasarruf sağlamış oldu. Yedek parçada ham madde ve tedarik problemlerinin yaşandığı günümüzde, onarımın önemine dikkat çeken RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı “14 yılda ülkemize sağladığımız tasarruf katkısı 6 Milyar TL’yi geçmiş durumda ve bunda en büyük pay sahibi olan bayilerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Satış sonrası hizmetlerde dünyaya örnek olacak, globalleşen bir değer RS Servis ailesiyle gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. Yeni yılda 81 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz. En az üç ülkede çözüm ortaklarımızla globalleşme adımlarımızı hızlandıracağız.” dedi.