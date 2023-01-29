Şarj edilebilir C-HR hibrit Sakarya’dan yola çıkacak

Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobili olan Toyota C-HR, şimdi de şarj edilebilir hibrit sistemiyle Sakarya’dan dünyaya açılacak. Böylece Toyota’nın Avrupa bölgesindeki ilk batarya hattı Sakarya’da kurulacak.

Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobili olan Toyota C-HR, şimdi de şarj edilebilir hibrit sistemiyle Sakarya’dan dünyaya açılacak. Böylece Toyota’nın Avrupa bölgesindeki ilk batarya hattı Sakarya’da kurulacak. Hibrit versiyonuna ilave olarak yerli üretim batarya ile üretilen şarj edilebilir hibrit C-HR, Toyota’nın 2030’daki 100 yüzde 100 elektrikli modeller hedefine önemli bir katkı sağlayacak. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin yüksek kaliteli otomobil üretim tecrübesinin ve ileri mühendislik kabiliyetinin bir göstergesi olan bu projede üzerimize düşen görevleri, büyük bir özveri ile, planladığımız çerçevede hayata geçireceğiz. Bu proje Toyota’nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya’daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit ediyor” dedi.

BU BİZİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Toyota Motor Avrupa Üretimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke ise “Avrupa’da ilk batarya üretimiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toyota Avrupa’nın elektrifikasyon planında önemli bir rol üstlenmiş olup bu bizim için stratejik bir dönüm noktası” dedi.

İLK OLARAK TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Yeni Toyota C-HR, C-SUV segmentinde Toyota’nın yeni dizayn anlayışını da yansıtacak. Bu proje ile Toyota Yeni Global Platform (TNGA2) üzerinde 5. Nesil hibrit ve şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip yeni C-HR, dünyada ilk olarak Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de üretilecek.

TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATILACAK

Toyota, 2035 yılına kadar hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçlarıyla müşterilerine geniş bir yelpazede ürünler sunmaya devam edecek. Şarj edilebilir hibrit otomobil olan yeni Toyota C-HR’ın Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.