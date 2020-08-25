Renault ve Dacia sahipleri, şehre dönüşün yaşandığı bu dönemde otomobillerini kışa fırsatlarla hazırlıyor.

Renault ve Dacia sahipleri, şehre dönüşün yaşandığı bu dönemde otomobillerini kışa fırsatlarla hazırlıyor. Tüm modeller için 24 Ağustos- 3 Ekim 2020 tarihleri arasında yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında birbirinden cazip avantajlar bulunuyor.

ŞEHRE DÖNÜŞ BAŞLIYOR

“Şehre Dönüş” Satış Sonrası kampanyasında tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim imkanı yer alıyor. Kampanya kapsamında ayrıca 4 Adet Michelin lastik alana 280 TL yakıt kartı hediye. Maximum Kart’a özel +4 taksit ayrıcalığı da sunuluyor. Diğer taraftan Yetkili Servisler, kampanyadan yararlanan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

COVİD-19 ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Markaların yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların güvenliği için Covid-19 kapsamında birçok önlem alınıyor ve bağımsız denetim firması Bureau Veritas tarafından denetleniyor.