Özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sonrasında yeni araba fiyatları ne kadar oldu. Uzun bir süredir beklenen ÖTV indirimi sonunda gerçekleşti.
Özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sonrasında yeni araba fiyatları ne kadar oldu. Uzun bir süredir beklenen ÖTV indirimi sonunda gerçekleşti. Sektör temsilcilerinin bile artık umudu kestiği matrah değişimi fiyatları oldukça etkiledi. Artan kur ve vergi sistemiyle birlikte dikkat çeken fiyatlarda 5 bin ila 57 bin TL arasında indirim gerçekleşti. Böylece yeni araç alacaklar için liste bir tık daha genişledi. Yeni fiyatlar ise şöyle;