Binek görünümlü ticari

Citroen, hafif ticari araç pazarındaki iddiasını yeni Berlingo ile artırdı. Şık tasarımı ve binek araçları aratmayan sürüşüyle öne çıkan araç, düşük tüketimi ve geniş iç hacmiyle de iş dünyasının aklını çeliyor.

Oto Gündem Test Merkezi

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, hafif ticari araç pazarının baş rol oyuncularından Berlingo modelini yeniledi. Citroen Berlingo XTR dikkat çekiyor. PSA Grubu’nun üçüzlerinden biri haline gelen yeni Berlingo XTR, geniş iç hacmiyle ticari, otomobilvari sürüşüyle binek otomobil özelliklerini bir araya getiriyor. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni nesil Berlingo, 1.6 litrelik BlueHDi motoru, Shine donanımı ve Citroen Berlingo XTR isimli paketiyle Türkiye pazarı için en çok aranan özellikleri bir arada sunmayı başarıyor.

KOKPİT SON DERECE FERAH

Markanın binek araçlarında kullandığı tasarım detaylarıyla şekillendirilen yeni Berlingo, markanın Airbump teknolojiyle donatılmış. Şık tasarım markanın otomobillerini aratmazken, ancak arka bölüme bakıldığında aracın bir ticari olduğu anlaşılıyor. Tabii iki tarafta da sunulan sürgülü kapılar da bu konuda ipucu veriyor. Yüksek kaput ve genişlik hissiyle büyük bir otomobil kullanıyormuş hissi sunan otomobil, konsoldaki vites topuzu ve rahat koltuklar bu hissi destekliyor. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, tuş kalabalığını ortadan kaldırıyor. Son derece ferah olan kokpitte ergonomi ve işçilik seviyesi oldukça başarılı. Aracın ikinci sırasında 3 adet tek koltuğa yer veriliyor.

775 LİTRELİK BAGAJ

Geniş bir yaşam alanı sunulan arka bölümde elektrikli camlar ve koltuk arkalarındaki portatif masalar aracın aile kullanımına da uygun olduğunu vurguluyor. Yeni Berlingo’nun bagajı beklendiği üzere oldukça hacimli. 775 litrelik standart alan, koltuklar yatırıldığında 3 bin 500 litreye kadar ulaşıyor. Markanın verdiği bilgiye göre araçta bagaj dışında tam 186 litrelik saklama alanı sunuluyor. Zenith cam tavan ve çevresindeki 60 litreyi bulan saklama alanı da oldukça kullanışlı.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.3 LİTRE

Türkiye’ye 2 dizel ve 1 de benzinli üniteyle satışa sunulan Citroen Berlingo, bize 1.6 litrelik dizel motorla konuk oldu. 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen 4 silindirli dizel ünite, 100 beygir güç ve 254 nm tork üretiyor. Gücünü ön aksa ileten şanzımanın geçişleri net ve kısa tutulmuş. Yeterince atak yapıya sahip motor, aracın 0’dan 100 km/s sürate 12.4 saniyede ulaştırıyor. Saatte 181 kilometre olarak açıklanan maksimum hız da oldukça yeterli. Ara hızlanmalarda da atak yapısını koruyan motor, sessizliğiyle de beğenimizi kazandı. Böyle bir araçta en çok aranan özelliklerin başında tabii ki tüketim geliyor. Sınıfının en cimri oyuncularından olan Berlingo’nun fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.3 litre. Bizim kullanımımızda da 5.6 litrelik ortalamayı tutturan motor, sakin kullanımda oldukça düşük tüketim değerlerine ulaşabiliyor. Aracın yol tutuş özellikleri, ticariden çok binek araçları hatırlatıyor. Tutunma limitleri yüksek olan otomobil, konforlu süspansiyon sistemi sayesinde de oldukça keyifli yolculuklar vadediyor.

115 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye’de 115 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla (1.2 litrelik benzinli, Feel-Aralık 2019) satılan Citroen Berlingo, son derece zengin bir donanımla sunuluyor. Bize konuk olan 1.6 litrelik dizel versiyon, Shine donanımlı versiyonda fiyat 136 bin 900 liraya ulaşıyor. XTR isimli opsiyon ise 3 bin 833 lira farkla sunuluyor. Aracın binek modelleri aratmayan donanım listesinde, ESP, 6 hava yastığı, kör nokta uyarı sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ön/arka park sensörleri, LED gündüz farları, adaptif hız sabitleyici, kablosuz şarj sistemi, 17 inçlik alaşım jantlar gibi uzun bir standart ve opsiyonel donanımlar sunuluyor.