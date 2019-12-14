Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, markanın Alman kimliğine vurgu yaparak “Bir Alman markası olarak daha sıcak ve insan odaklı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bu doğrultuda müşterilerimizin duygularına daha fazla hitap eden ve kaliteli hizmet anlayışıyla mobilite ihtiyaçlarını karşılayan bir Opel göreceksiniz” dedi.

Birkaç yıl önce Fransız PSA yönetimine geçen Alman üretici Opel, 2019 yılında yüzde 3,8’lik pazar payına ulaşmayı öngörüyor. Türkiye pazarında yakaladığı büyümeyi 2020 yılına da taşımayı planlayan markanın ise yeni yılda pastadan yüzde 5 pay almayı planlıyor. Değişimden sonra markanın Ekim 2018’den bu yana Opel Türkiye Genel Müdürü pozisyonunda bulunan Çağrı Öztaş idi. Ardından Alpagut Girgin markanın direksiyonuna geçti.

‘KİMLİĞİMİZDEN ŞAŞMAYACAĞIZ’

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, markanın Alman kimliğine vurgu yaptı. Girgin “Bir Alman markası olarak daha sıcak ve insan odaklı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bu doğrultuda müşterilerimizin duygularına daha fazla hitap eden ve kaliteli hizmet anlayışıyla mobilite ihtiyaçlarını karşılayan bir Opel göreceksiniz” dedi.

PAZAR PAYINI ARTIRDI

Geçtiğimiz kasım ayında toplam pazarda beş basamak artışla yedinci sıraya yerleşen marka, pazar payını da 2018’in aynı dönemine göre yüzde 2 artışla yüzde 4,6’ya taşıdı. Ocak-kasım döneminde ise marka sıralamasında üç sıra yükselerek toplam otomotiv pazarından yüzde 3,8’lik pay elde etti. Mart ayında Opel Combo ile hafif ticari araç pazarına giriş yapan üretici, sekiz aylık dönemin sonunda elde ettiği başarılı satış sonuçlarıyla ilk 10’a girebildi.

2020 TAHMİNİMİZ 600 BİN ADET

2020 yılında toplam otomotiv pazarının 600 bin adede ulaşmasını beklediklerini söyleyen Girgin “Yılın ilk çeyreğinde Corsa ile sınıfının en iddialı modeli olacağız. Opel severler 2020 yılının ilk çeyreğinde Yeni Astra ile yılın son çeyreğinde de Yeni Insignia ile buluşacaklar.”