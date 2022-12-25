Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20 yaşında. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, sanat galerisi ziyaretçileriyle birlikte 2002’den bu yana toplamda bir milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 20 yaşında. Tofaş’ın 2002 yılında restore ederek Bursa’ya kazandırdığı müze, Anadolu’daki araba kültürü ve birikimini, Türkiye otomotiv sanayinin gelişimine bağlayarak aktardı. Müze faaliyetine Haziran 2002’de, toplam 17 dönümlük alan içinde, 1850’li yıllara ait “Eski İpek Fabrikası”, Fransızlardan kalma, 1850’lü yıllara ait “Mancınıkhane”, 19’uncu yüzyıldan kalma “Kozaklık”ve 15’inci yüzyıla ait “Umurbey Hamamı” ile alandaki bin dört yüz metrekarelik eski ipek fabrikasının, Tofaş tarafından restore edilmesiyle başladı. 15’inci yüzyıla ait bir eser olan Umurbey Hamamı’nın, örnek nitelikteki restorasyon çalışmaları da 2008 yılında tamamlandı ve yapı “Tofaş Sanat Galerisi” olarak Bursa’ya hediye edildi.

AT ARABASINDAN

MURAT 124’E KADAR HEPSİ VAR

Müzede, otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl önceye ait bir tekerlekten yola çıkarak, at arabası ve fayton imalatından, Anadolu tarihinin çeşitli dönemlerini yansıtan araba örneklerine, Türkiye’nin farklı yörelerine ait, her yörenin coğrafi yapısına göre imal edilmiş arabalar ve ait oldukları dönemler hakkında ipuçları veriyor. Anadolu tasarım tarihinin değerli ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan müzede ayrıca, Tofaş tarafından üretilen ilk araç olan Murat 124 ve yine Tofaş’ın ürettiği güncel/ farklı modeller de sergileniyor. Müze, bahçesindeki 375 yıllık dev çınar ağacı, 200 yıllık kara dut ağacı, yüzlerce ağaç, bitki ve çiçekle de ziyaretçilerinin doğal ortamda keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

ÇOCUKLARA FİAT 500 İLE TRAFİK EĞİTİMİ

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, sanatın farklı disiplinlerdeki sergileri dönemsel olarak ziyarete açarken; çocuklar ve yetişkinler için de atölye ve etkinlikler düzenliyor. Düzenlenen eğitimlerle özellikle çocuklara müze gezme bilinci ve keyfi yaşatılması hedefleniyor. Müzede 5-6 yaş grubu çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla 40 dakikalık teorik bilgiler içeren video sunumu takiben, eğitim pistinde çocuklara özel hazırlanmış Fiat 500 araçlarla uygulamalı Trafik Eğitimi gerçekleştiriliyor. Müzede daha üst yaş grubu çocuklar için de Terazi Eğitimi veriliyor. Tüm bunlara ek olarak yetişkinlere yönelik Mandala Etkinliği ve Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen anaokulu gruplarına ve ebeveynelerine yönelik müze-sergi gezisi düzenleniyor.