Toyota engelli vatandaşlar için engelsiz tesisler sunuyor

Toyota engelli vatandaşlar için bayilerini yeniden dönüştürüyor. Türkiye’deki tüm plazalarını “engelsiz tesislere” dönüştürdü ve sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek öncü rolünü sürdürdü.

Toyota engelli vatandaşlar için bayilerini yeniden dönüştürüyor. Toyota “herkes için hareket etme özgürlüğü” düşüncesiyle bir mobilite şirketine evrilme kararı almasından sonra Türkiye’deki tüm plazalarını “engelsiz tesislere” dönüştürdü ve sektöründe bir ilki daha gerçekleştirerek öncü rolünü sürdürdü. Türkiye’de de engelliler için mobilite kavramına paralel olarak 360 derece çalışmalarına ara vermeden devam eden Toyota, daha önce de duyma engelliler için Görüntülü Çağrı Merkezi, görme engelliler için de resmi web-sitesini uygun hale getirmişti.

60 YETKİLİ SERVİS HAZIR

Toyota’nı 60 yetkili satıcı ve servislerinde gerçekleşen “engelsiz tesisler” projesi kapsamında; engelli otoparkı, görme engelliler için engelli otopark alanından engelli giriş kapısına kadar duyumsanabilir yüzey, kot farkı olan giriş kapılarında rampa ya da düz ayak girişleri ile en az bir müşteri giriş kapısı engelli müşteri girişine uygun hale getirildi. Fiziksel koşulları uygun olan plazalarda da hem satış hem servis müşteri giriş kapıları engelli müşteri girişine uygun hale getirilirken, engelli giriş kapılarına en yakın noktalara da engelli otoparkları işaretlendi. Ayrıca yine fiziki koşulları uygun olan tüm plazalarda engelli tuvaletlerinin yapımı da tamamlandı.

DÖNÜŞÜM HIZLA TAMAMLANDI

Türkiye’ye yayılan 60 plazasında gerçekleştirilen engelsiz dönüşüm projesini başarıyla tamamlayan Toyota bu süreçte; zihinsel, görme, işitme ile ortopedik engel grubundan çeşitli yaş ve meslek grubuna ait engelli bireyler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket etti. Bunun yanında ayrıca; plazalarda görev alan 1.145 kişi de Blindlook tarafından gerçekleştirilen “Engel değil iletişim eğitimine” katılarak sertifika almaya hak kazandı.