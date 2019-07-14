Toyota hafif ticari araç pazarına daha ‘professional’ yaklaşıyor. “Toyota Professional” markasını duyuran Japon üretici 100 bin satış yapacak.

Toyota Professional markasını duyurdu. Avrupa hafif ticari araç pazarında yapılanmaya giderek yeni “Toyota Professional” markasını duyurdu. Toyota bu yeni marka ile Avrupa hafif ticari araç pazarında 2020 yılı için yüzde 50 büyüme ve yıllık 100 bin hafif ticari araç satışı hedefliyor. Bu hedef, aynı zamanda daha da güçlenmiş bir hafif ticari ürün gamı ile de desteklenecek.

HAFİF TİCARİYE EĞİLECEK

Yeni marka stratejisiyle “Toyota Professional”ı hayata geçiren Toyota, bu girişimiyle, markanın hafif ticari araçlara özel olarak odaklanmasını sağlayacak. Yeni Toyota hafif ticari araç merkezleri, özel müşteri deneyimleri sunacak. Bunlar arasında, yeni hafif ticari araç showroom konsepti, tam donanımlı sergileme araçları, konusunda uzman çalışanlar ve ticari araç kullanıcılarına yönelik, özel olarak hazırlanmış internet sitesi olacak.

PROACE CİTY 2020’DE

Yeni yapılanma ile birlikte Toyota PROACE CITY satışları 2020 yılında başlayacak ve bu model, PROACE Van ile efsanevi Hilux pick-up modeline katılarak Toyota’nın hafif ticari ürün gamını genişletecek. Böylelikle Toyota Proace modelleri ile Avrupa’da hafif ticari araç segmentinin yüzde 75’ine hitap etmiş olacak. PROACE CITY ile segmentine farklı ve çekici bir seçenek olarak giriş yapacak olan Toyota, Avrupa’da hafif ticari araç pazarında yüzde 37’lik pazar payını da yeni modelleri ile artırmayı hedefliyor.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ PROACE

Farklı tasarımıyla dikkat çeken PROACE CITY, pratik yükleme ve geniş yükleme alanı ile iki Euro paleti taşıyabilen nadir modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Proace City, farklı yükleme ve koltuk konfigürasyonlarıyla birlikte farklı motor seçenekleriyle de her türlü iş ihtiyacını karşılayabiliyor. Yolcu taşıyabilen versiyonlar 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Proace City’nin üstün yükleme kapasitesi ise kısa modelde 3.3 metreküp ve uzun versiyonda Akıllı Kargo opsiyonuyla 4.3 metreküplük hacim sunuyor. Proace City’nin motor seçenekleri arasında 75-130 HP güçlere sahip benzinli ve dizel motorlar yer alırken, 5-6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de bulunuyor. PROACE ve PROACE CITY modellerinin yüzde 100 elektrikli versiyonlarını da sunmaya hazırlanıyor.

KONFOR ODAKLI TASARIM

Proace City sekiz inçlik dokunmatik ekranında, MirrorLink, Apple CarPlay ve Android Auto ibi özelliklerle cep telefonuyla eşleşme imkanı da sunuyor. Navigasyon ve online özelliklere buradan erişilirken, sesli komut gibi özellikler de kullanılabiliyor. Proace City aynı zamanda cama yansıtmalı gösterge ekranında, sürücüye hız limitleri, navigasyon gibi önemli detayları gösteriyor.

PAZARIN DOMİNE EDECEK

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yeni “Toyota Professional” marka yapılanmasıyla hafif ticari araç pazarında iddialarını çok güçlü bir şekilde ortaya koyacaklarını belirterek, “Hafif ticari araç segmenti potansiyeli olan ve bizim yıllardır üzerinde planlama yaptığımız bir alandı. Türkiye’de Hilux ile bu segmentinin yüzde 11’ine hitap edebiliyoruz. Proace, Proace City ve Hilux ile şimdi bu oran yüzde 75’e çıkacak. Türkiye’de 180-200 bin civarında oturmuş bir hafif ticari araç pazarı bulunuyor. Bu pazarda Toyota olarak en büyük artımız mevcut müşteri data ve portföyümüz ile sorunsuz ürün gamımız olacak. Mevcut bayi ağımız içerisinde standartları değerlendirerek hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.