Toyota yeni Proace City modeli elektrikli oluyor. 280 kilometrelik menzille dikkat çeken araç, 136 beygir gücünde.

Toyota yeni Proace City modeli elektrikli oluyor. 280 kilometrelik menzille dikkat çeken araç, 136 beygir gücünde. Toyota, hibrit başta olmak üzere çevreci ve alternatif yakıt enerji kaynaklarını otomobillerine taşırken; hafif ticari araç segmentinde de sıfır emisyonlu seçeneklerini artırıyor. Yeni Toyota Proace CITY Electric, Avrupa’da yüksek satış adetleri olan kompakt van segmentinde güçlü bir model olarak öne çıkacak. 2021’in son çeyreğinde ilk olarak Avrupa’da; Norveç, Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere’de satışa sunulacak. Proace CITY Electric daha sonra kademeli olarak diğer pazarlardaki yerini de alacak.

7 KİŞİLİK SEÇENEĞİ DE VAR

Yeni elektrik motorlu hafif ticari araç, hem panel van hem de 5 ya da 7 kişilik. Kullanıcının tercihine göre 4.4 metrelik standart ve 4.75 metrelik uzun dingil mesafeli versiyonlar da model ürün gamı içinde yerini alacak.

800 KG YÜKLEME KAPASİTESİ

Pratiklik konusunda da iddialı olan Proace CITY Electric, konvansiyonel Proace CITY modellerinin yükleme kapasitesine ulaşıyor. Buna göre elektrikli versiyonlarda 800 kg yükleme ve 750 kg çekme kapasitesi var. Müşterilerinin kullanımına sunacak.

280 KM MENZİLİ OLACAK

Tüm Proace CITY Electric modelleri 136 HP güç (100 kW) üreten elektrik motoruna ve önden çekişli sürüşe sahip. 50 kWh kapasiteli batarya ile birlikte tek şarjla 280 km menzili var. Ayrıca aracın maksimum hızı ise 135 km/s olarak açıklandı. Güç modu açık olduğunda 0-100 km/s performansı 11.2 saniye. Proace CITY Electric, hafif ticari araç sınıfında performans beklentilerini de karşılamayı başarıyor.