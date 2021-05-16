İkinci elde 8.5 milyonluk hedef çok uzak

Yılın ilk dört ayında ikinci el araç satış adetlerinin 1 milyon 500 bin seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 30 daraldı. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Uzun kapanma dönemi sonrası artan taleple, fiyatlarda Eylül ayına kadar kademeli olarak yüzde 8’lik bir artış öngörüyoruz” dedi.

Son yılların en durgun dönemini geçiren ikinci el araç satış umduğunu bulamadı. Yılın ilk dört ayında 1 milyon 500 bin ikinci el aracın satıldı. Bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 daha düşük seviyede olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz Aralık ayına göre ikinci el araç stokunun yaklaşık yüzde 20 azaldığını söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Online araç satış platformlarında Aralık ayında 470 bin satılık araç varken, şu an 340 bin seviyesine gelmiş durumda. Operasyonel filo kiralama şirketleri, sıfır kilometre araç alımını ertelediği için, ellerindeki araçları satılığa çıkarmayı düşünmüyor. Yıl başındaki 8,5 milyonluk Pazar hedefi uzak görünüyor. Kısıtlamaların tekrar hayatımıza girme olasılığı yüksek. Tüm bu etkenlerle pazarın 2021’i 6,5 milyonluk adetle kapatacağını öngörüyoruz. Her şey yolunda ilerlerse, 7 milyonu zorlayacak, fakat 2020 yılı performansını yakalayamayacaktır.” dedi.

FİYATLARDA 2020 YILI SENARYOSU TEKRAR YAŞANMAZ

Showroom ziyaretlerinin Haziran ayında hareketleneceğini dile getiren Karakaş “Yükselen döviz kuru ve Avrupa’da halen yaşanan araç üretim problemleri, ertelenen talep sebebiyle ikinci el araç fiyatlarında kesinlikle bir artış olacağını düşünüyoruz. Fakat bu fiyat artışı, geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşadığımız şekilde olmaz, Nisan ayında son zamanların en düşük seviyesini gören fiyatlar, Haziran’da ortalama yüzde 2, Eylül ayına kadar toplamda yüzde 8 artışı görebilir. Tüketiciler, fiyat konusunda endişe etmesin. Pazar artık belirli bir dengeye oturmuş durumda.” değerlendirmesini yaptı. Satın alma eğilimleriyle ilgili görüşlerini de paylaşan Karakaş “İkinci ele düşen spot sıfır kilometre araçlara olan ilgi azaldı, en yüksek talep 7-12 yaş arası ve 70 bin ile 140 bin TL etikete sahip otomobillerde görülüyor.” açıklamasını yaptı.