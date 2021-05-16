Esnaf kiralamada da kepenk kapattı

Salgın ve kısıtlamalarla zor bir dönem geçiren araç kiralama sektörü, yılın ilk çeyreğinde 3 bin müşteri kaybetti. Bunun ağırlık kısmının KOBİ’lerden oluştuğunu söyleyen TOKKDER Başkanı Ekici “Bir miktar KOBİ ölçekli müşteri kiralamadan çıkış yaptı. Büyük bir kısmı pandemiden çok negatif etkilendi. Sektörümüzde büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı müşteri grubu ise azalmıyor, onlar hala müşterimiz” dedi.

Salgın ve kısıtlamalarla zor bir dönem geçiren araç kiralama sektörü, yılın ilk çeyreğinde 3 bin müşteri kaybetti. Uzun bir süredir hayatımızın artık bir parçası haline gelen pandemi, irili ufaklı birçok esnafı derinden etkiledi. Bu süreçte birçok esnafın aldığı destekler yetersiz kalırken, kimi maliyetleri azalttı kimi ise tamamen kepenk kapattı. Bundan hiç kuşkusuz kiralama sektörü de etkilendi.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, sektörün 2020 sonunda 35 bin 900 müşterisi olduğunu hatırlatacak “2021’in birinci çeyreği itibariyle 32 bin 900 müşterimiz var. Bir miktar KOBİ ölçekli müşteri kiralamadan çıkış yaptı. İşleri artan KOBİ’ler de var tabii ama maalesef Türkiye’deki esnaf, zanaatkârlar ve KOBİ’lerin büyük bir kısmı pandemiden çok negatif etkilendi. Onlar da süresi dolan araçlarını yenilemek yerine araç almamayı ya da azaltmayı tercih etti. Bu düşüş de bunu gösteriyor. Sektörümüzde büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı müşteri grubu ise azalmıyor, onlar hala müşterimiz” dedi.

Sektör hakkında bilgi de veren Ekici “Ayrıca operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Bu dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 42,4 milyar lira oldu. Yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılı sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 yılı sonundaki araç parkı 263 bin adetti” diye konuştu.

TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Renault yüzde 23,2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14,9’la Fiat, yüzde 11,2’yle Volkswagen ve yüzde 11,1 payla Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50,7’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Operasyonel kiralama sektörü, 2021 yılının ilk üç ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. TOKKDER’in hazırladığı rapora göre, sektörün 2021 yılının ilk çeyreğinde ödediği vergi tutarı toplamda 2,3 milyar lirayı buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 49,4’ünü 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PARKI BÜYÜYOR

Raporda operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82,2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken; benzinli araçların payı yüzde 14,2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3,6’ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66,7’ye yükseldi.

PAYLARI 2 YILDA YÜZDE 3 ARTTI

Hibrit ve elektrikli araçlardaki artışın belirginleştiğini ifade eden İnan Ekici, “Pazar araştırmamızın ilk defa bu döneminde elektrikli, hibrit, otogazlı, vb. gibi bir ayrım yaptık. Bu gruplar araştırmamızda daha önce ‘diğer’ kategorisinde yer alıyordu. 2020’nin ilk çeyreği sonunda ‘diğer’ grubunun payı-bunun içinde elektrikli, hibrit ve otogazlı araçlar var-yüzde 0.7 iken, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,2 seviyesine ulaşmıştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde hibrit ve elektrikli araçların operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 3,6’ya ulaştı. Gerçekten ciddi bir artış var. Avrupa’dakine benzer trendler oluşmaya başladı. Bizler artık filomuzda dünya trendlerine paralel olarak çevreci araçlara daha fazla yer veriyoruz” diye konuştu.