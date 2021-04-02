Vergi sistemi yamalı bohça gibi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mart 2021’de yeni rekora imza attı. Sadece martta 100 bin adede merdiven dayayan satışlarda aynı zamanda ilk çeyrek rekoru da kırıldı. Faiz ve kur artışının talebi öne çektiğini söyleyen ODD Başkanı Ali Bilaloğlu “30 yıllık ÖTV sistemi artık çok yamalı bohça haline geldi. Hala 1992 yılındaki şartlara göre yapılan sistemle devam ediyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Otomobil sektörü satış tarafında pandemiye rağmen altın yılını yaşıyor. Yüksek faiz ve kura rağmen markaların oluşturduğu agresif kampanyalarla birlikte zirvenin zirvesini yapıyor. Fakat Merkez Bankası başkanının değişiminden sonra hızla artan kur ve faiz baskısıyla satışlar mart ayını aratacak gibi duruyor.

FAİZ VE KUR ARTIŞI SATIŞLARI ÖNE ÇEKTİ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) yetkilileri, faiz ve kur artışının talebi öne çektiğini, bu nedenle mart satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu vurguladı. Önümüzdeki aylarda ise faizin yüksek olması ve kurdaki artışa bağlı olarak fiyatların yükselmesi, dolayısıyla satışların hız kesmesi bekleniyor. ODD verilerine göre, mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 92,8 artarak 96 bin 428’e ulaştı. Böylece bugüne kadarki en yüksek mart ayı satışlarına ulaşıldı. Ocak-mart döneminde yüzde 59,7 artışla, 198 bin 660 bine ulaşan sektör ilk çeyrek rekorunu da kırmış oldu. Artan ÖTV ve faize rağmen stokların hızla tükendiği görülürken, tüketiciler yeni bir vergi düzenlemesinden de endişeli.

ÖTV ARTIŞI YOK AMA ENDİŞELİYİZ

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, yeni bir vergi düzenlemesinin şu an gündemde olmadığına değinerek şunları söyledi: “Aslında bu sistemle ilgili oldukça eksiklikler var. Birkaç gün önceden haber verilmesi lazım. Çünkü bu süreçte ortada kaybolan bir milli servet var. 1 gecede değişen ÖTV ile birlikte hem tüketici hem de satıcılar zor durumda kalıyor. ÖTV artışlarını geceden sabaha değil en az 1 ay önceden haber verilmesi gerekiyor. Yeni bir artış şu an gündemde yok ama endişeliyiz. Görüşmelerimizden süreçle ÖTV indirimi yok.”

GELİR İDARESİ GÜNCELLEYEMİYOR

Bilaloğlu matrahların da artık güncellenmesi gerektiğini anlatarak “Gelir idaresi ÖTV matrahlarını güncelleyemiyor. Çünkü yetki dahilinde değil. Bizim beklentimiz matrahların yükselmesi yönünde. Yüzde 45 ÖTV’ye 1 model giriyor. Kur artışı bu şekilde sürerse 45-50’ye giren araç sayısı kalmayacak. 30 yıllık ÖTV sistemi artık çok yamalı bohça haline geldi. Türkiye’nin otomotiv sanayisinin dünya ile mücadele etmesi için vergilendirme sisteminin tamamen değiştirilmesi hatta yeniden yapılandırılması lazım. Hala 1992 yılındaki şartlara göre yapılan sistemle devam ediyoruz” dedi.

‘SATIŞLARIN KADERİNİ FAİZ BELİRLEYECEK’

Ali Bilaloğlu nisan ayı beklentisiyle alakalı olarak “Nisan ayı satışlarını oldukça hareketli bekliyorum. Araç üretimlerinde mikroçip kıtlığından kaynaklı daralma olduğundan üretim rakamları azalıyor. Süveyş Kanalı’nın tıkanmasından kaynaklı oluşan farklı bir tedarik sıkıntısı da var. Bu yüzden nisan ayında da benzer bir hareketlilik bekliyorum. Mayıs ve haziran ayında özellikle nisan ayında gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısındaki faiz kararı belirleyecek” dedi. 2021 satış tahminlerine de değinen Bilaloğlu “İlk üç ayını sonucuna göre hesaplarsan yıl sonu 800 bin adedin üzerine çıkar ama bu karmaşık ortamda, bu kadar bilinmezin olduğu bir ortamda bu tahmini yapmak oldukça zor” yorumunu yaptı.

MATRAH ARTIŞI 140 BİN LİRAYA KADAR

ÖTV’deki matrahların güncellenmesine ilişkin taleplerini ilettiklerini ifade eden ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Cumhurbaşkanlığı’nın matrahları maksimum 140 bin TL’ye kadar çıkarabilecek bir yetkisi olduğunu anlattı. Ancak açıklanması beklenen yeni Ekonomik Reform Paketi içinde Cumhurbaşkanı yetkisinde olan bu matrahların artırılması için talepte bulunduklarını da paylaştı. Erce, ODD’nin bu talebi cevap görür ve Cumhurbaşkanlığına matrahta güncelleme için yetki verilirse, matrahların güncellenmesi için daha sıkı talepte bulunacaklarını açıkladı. Erce yerli satışlarına da değinerek şunu söyledi: “Türkiye bu konuda oldukça potansiyeli yüksek. Birçok Avrupa ülkesinden iyi durumdayız. Otomotivin kalbi olarak kabul edilen Almanya gibi bir ülkeden bile satışlarımızın yerli oranı daha yüksek.” Elektrikli araçlara da yapılan vergi zammına değinen Erce “Elektrikli araçlara yapılan vergiler düzenlemesi tamamen gelir kaybı üzerinden oldu. Mali kökenli bir yapılanma” yorumunu yaptı.