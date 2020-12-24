Yeni Opel Mokka segmentine yön veriyor

Yeni Opel Mokka, kompakt otomobil segmentine yön veriyor. Bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji öğelerinden biri olan Pure Panel, sürücüleri ihtiyaç duyduğu bilgiler konusunda aydınlatıyor.

Yeni Opel Mokka, kompakt otomobil segmentine yön veriyor. Bünyesinde barındırdığı ileri teknoloji öğelerinden biri olan Pure Panel, sürücüleri ihtiyaç duyduğu bilgiler konusunda aydınlatıyor. Yeni Opel Mokka’nın sezgisel kullanımı ve akıllı hizmetleri ile daha net ve kolay oluşu kullanıcıya oldukça keyifli bir sürüş imkanı sunuyor. Yeni Opel Mokka’nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, Auto Bild ve Computer Bild okuyucuları tarafından ‘2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülünü’ne “ layık görüldü ve birinci seçildi.

EKSİKSİZ BİR PAKET SUNUYORUZ

“2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülünü” değerlendiren Mühendislik Bölümü Genel Müdürü Marcus Lott: “Opel Mokka-e ile müşterilerimize son derece kapsamlı ve eksiksiz bir paket sunuyoruz. Sürücüler ihtiyaç duydukları tüm bilgileri dijital Pure Panel’in iki geniş ekranından alıyor. Bilgi-eğlence sistemi aynı zamanda ileri seviyede bağlanabilirlik sunuyor. Sistemlerin kullanımı sezgisel olup ‘OpelConnect’ hizmetleri sürüşü daha da keyifli hale getiriyor”.

ÖDÜLE DOYMADI

Opel, daha önce de Corsa, Insignia ve Vivaro modelleriyle ‘Bağlanabilir Otomobil Ödülünü’ kazanmıştı. Duyguları harekete geçirmek ve markaya yeni bir görünüm kazandırmak için tasarlanan Mokka ve Mokka-e, yeni marka yüzü Opel Vizor ile yollara çıkan ilk model. Aynısı yeniden tasarlanan Opel Şimşek logosu ve bagaj kapağında merkezi olarak konumlandırılan model ismi için de geçerli. Yeni Mokka, aynı zamanda Pure Panel ve tamamen dijital bir kokpit ile yollara çıkan ilk Opel olarak da önem kazanıyor.

12 İNÇ’LİK BİLGİ EKRANI

Yeni Mokka, sürücüleri ve yolcuları mükemmel şekilde hayata bağlıyor ve eğlendiriyor. 7,0 inç’lik renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Radyo ile Multimedya Navigasyon ve yüksek çözünürlüklü 10,0 inç’lik renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı bilgi-eğlence sistemleri alternatifleri bulunuyor. Ekranlar yeni Pure Panel ile entegre olup sürücüye dönük olacak şekilde konumlandırılıyor. Ön panelde 12 inç’lik bir Sürücü Bilgi Merkezi ekranı bulunuyor. Sürücü ve ön yolcu, akıllı telefonlarını orta konsoldaki saklama alanına yerleştirerek kablosuz şarj edebiliyor.