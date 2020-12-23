Yeni Skoda Octavia 299 bin 800 liradan geldi

SKODA, merakla beklenen yeni nesil OCTAVIA modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Daha dikkat çekici tasarımı, yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan OCTAVIA, lansmana özel olarak 299.800 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

SKODA, merakla beklenen yeni nesil OCTAVIA modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Daha dikkat çekici tasarımı, yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan OCTAVIA, lansmana özel olarak 299.800 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

OCTAVIA, ŠKODA’nın evrimleşen tasarım diliyle birlikte tamamen yeni ölçülere kavuştu ve bu sayede daha duygusal ve dinamik bir tasarıma sahip oldu. Yeniden tasarlanmış keskin hatlara sahip ön bölümde, ŠKODA imzasını taşıyan markaya has ön ızgara ve daraltılmış LED ön farlar dikkat çekiyor.

BOYU 19 MM UZADI

Önceki nesile göre 19 mm uzayan OCTAVIA 4,689 mm uzunluğa ve 15 mm artışla 1,829 mm genişliğe sahip oldu. Her zaman olduğu gibi sınıfının standartlarını aşan geniş bir iç hacim sunan OCTAVIA, 2,686 mm dingil mesafesiyle öne çıkıyor. Yeni model, alışıldık geniş ve ferah kabinini bir adım daha ileriye taşıyor. Arkada oturan yolcular ise, daha geniş diz mesafesiyle daha fazla lüksün tadını çıkarabilecekler. OCTAVIA sedanın zaten büyük olan bagaj kapasitesi önceki nesle göre 10 litre daha artırılarak 600 litreye ulaştı. Kullanıcılar elektrikli bagaj kapağı ve sanal pedal sayesinde, OCTAVIA’nın bagajını kolaylıkla açıp kapatabiliyorlar.

YENİ KABİN TEKNOLOJİSİ

ŠKODA OCTAVIA, tamamen yenilenen çok kademeli kabin konseptinde yüksek konfor, kalite ve teknoloji ön plana çıkıyor. Sürücü ve yolcular için en rahat yaşam alanını sunmak adına geliştirilen kabin, aynı zamanda şık tarzıyla da dikkat çekiyor. Yeni OCTAVIA’da yer alan iki kollu direksiyon simidi, çok yönlü özelliğiyle 14 farklı fonksiyonun elleri direksiyondan ayırmadan yönetilmesini sağlıyor. Orta konsol, kapı kolları ve ön konsol da yeniden tasarlandı. 4. nesil OCTAVIA’da yeni kabin tasarımıyla birlikte versiyona göre alınan 8,25 veya 10 inç dokunmatik ekran da öne çıkıyor. Kolay kullanıma sahip, kaydırma özellikli ve yüksek çözünürlüklü sezgisel dokunmatik ekran, birçok özelliğe kolay ve hızlı erişim yapılmasını sağlıyor.

2 VERSİYONLA GELDİ

ŠKODA OCTAVIA, Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Her iki versiyon da zengin standart donanımlarıyla öne çıkıyor. OCTAVIA’nın giriş versiyonu olan Elite paketinde Bi-LED ön ve LED arka far grubu, Shift-by-wire şanzıman, 2 kollu DSG yönetme özellikli direksiyon, 8,25 inç Swing multimedya ekranı, 8 hoparlör, Smartlink bağlantı sistemi ve çift bölgeli klima gibi birçok özellik öne çıkıyor. OCTAVIA’nın Premium versiyonunda ise, tüm bunlara ek olarka 10,25 inç dijital gösterge, 10 inç Bolero multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay, KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma, TOP LED arka far grubu ve dinamik sinyal lambaları ve 17 inç Rotare Aero alaşım jantlar yer alıyor.

HİBRİT DESTEKLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni ŠKODA OCTAVIA, Türkiye’de 1.0 litre TSI EVO e-TEC ve 1.5 TSI EVO e-TEC motorlarıyla tercih edilebiliyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. 1.0 litre TSI EVO e-TEC 110 HP güç ve 200 Nm tork değerine sahip. 1.5 TSI EVO e-TEC ünite ise, 150 HP güç ve 250 Nm tork üretiyor. OCTAVIA bu en güçlü motorla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor ve 230 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. OCTAVIA’nın iki motor seçeneğinde de, içten yanmalı motoru elektrikli motorla kombine eden mild hybrid özelliği bulunuyor. Bu sayede yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salımı düşürülüyor. Elektrikli motor, kalkışlarda ve ivmelenmelerde benzinli motora 12 kW’ya kadar destek oluyor. Aracın yavaşlaması sırasında veya hareket halinde gaz pedalı bırakıldığında ise, 48V batarya şarj ediliyor. Bu sayede ortalama tüketim 4.3 lt/100 km seviyesine iniyor.