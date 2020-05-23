Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Jeep Compass modelleri, 100 bin TL için 3 ay ertelemeli ve yüzde sıfır faizli kredi ile Jeep showroomlarındaki yerlerini alıyor.

Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Standart 4×4 çekiş sistemine ek olarak 170 HP’lik benzinli motora sahip. 9 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışta olan 2020 Jeep Compass modellerinde, 2 zengin donanım paketi var. Yakıt verimliliğine sahip güçlü motoru, özgün Jeep tasarımı, ‘on-road’ ve ‘off-road’ sürüş dinamiklerini barındırıyor. Yenilikçi güvenlik teknolojilerini sürdüren 2020 model Compass, lüks kompakt SUV segmentinin iddialı oyuncuları arasında yer alıyor.

TEKNOLOJİ VE ÖZGÜN TASARIM

Limited ve Limited Exucutive donanım seçenekleriyle satışa sunulan Jeep Compass, tasarımını teknolojiyle birleştiriyor. Sürücü ve beraberindeki yolcularını malzeme kalitesi yüksek, üstün teknik detaylarla bezenmiş iç mekânıyla karşılayan Jeep Compass’ın Limited versiyonlarında 8,4 inç’lik Car Play & Android özellikli dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Compass modellerinde ayrıca, UConnect Multimedya Sistemi, ısıtmalı koltuklar ve direksiyon, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Park Yardım Sistemi, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı gibi bir çok özellikle otomobil severleri bekliyor. Bununla beraber, buz çözme özellikli dış dikiz aynaları, pasif giriş / anahtarsız çalıştırma, 40/20/40 bagaja açılan katlanabilir arka koltuk, kaldırılabilir ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj tabanı ve ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi fark yaratan özellikler de yer alıyor.

170 BEYGİRLİK BENZİNLİ

1.4 litre silindir hacimli ve 170 HP’lik motorlu modellerinde standart olarak sunulan ‘Jeep Selec-Terrain’ 4×4 sürüş sistemi, her türlü hava ve yol şartında mümkün olan en iyi dört tekerlekten çekiş performansını sağlamak üzere sürücüye “Normal, Kar, Kum ve Çamur” sürüş modları sunmasıyla da ön plana çıkıyor.