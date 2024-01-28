Efsane SUV 20 yıl sonra geri dönüyor

Opel SUV segmentindeki eski başarılı oyuncusunu yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Frontera ismiyle yeniden yola çıkmaya hazırlanan modelin ilk detayları da paylaşıldı. En son Türkiye pazarına 2003 yılında çıkan Frontera, 2024 yılında yollarda olacak.

Opel SUV segmentindeki eski başarılı oyuncusunu yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Frontera ismiyle yeniden yola çıkmaya hazırlanan modelin ilk detayları da paylaşıldı. En son Türkiye pazarına 2003 yılında çıkan Frontera, 2024 yılında yollarda olacak. Tarihi boyunca birbirinden iddialı modelleri ile her daim öncü olmayı başaran Opel, geçmişte büyük bir kullanıcı kitlesine erişen ve çok sevilen “Frontera” isimli modelinin 2024 yılında geri döneceğini resmen duyurdu. Bu efsane isim, yepyeni bir SUV gövdesi ile yeniden hayat bulacak. Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sunulması planlanan yeni Frontera, akıllı fonksiyonel özelliklere sahip eğlenceli bir model olarak otomobil severlerin karşısına çıkacak. Frontera, aynı zamanda Opel’in cesur ve yalın tasarım felsefesinin yeni ve sağlam bir yorumunu sergilerken, Alman markanın yeni “Şimşek Logosu”nu taşıyan ilk seri üretim otomobili olacak. Yeni Frontera, en başından itibaren elektrikli bir araç olarak satışa sunulacak.

ELEKTRİKLİ VERSİYONU OLACAK

Yeni Opel Frontera ile ilgili değerlendirmede bulunan Opel CEO’su Florian Huettl, “’Frontera’ ismi, heyecan verici yeni SUV modelimize çok uygun. Özgüvenli karakteri ile pazarın tam merkezinde yer alacak” dedi. Yeni Opel Frontera, yüksek seviyede yaşam alanı ve çok yönlülük sunarak hem aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilere hem de ailelere hitap edecek. Ayrıca cazip fiyatlarıyla öne çıkacak olan yeni SUV model, Opel’in geniş müşteri yelpazesine erişilebilir mobilite olanağı sunma geleneğini de sürdürecek. Yeni Frontera’nın elektrikli versiyonunun gelişi, yine bu yıl yollara çıkması planlanan yeni nesil Grandland’in elektrikli versiyonunun pazara sunulmasıyla birlikte, Opel’in tam elektrikli bir marka olma yolunda ilerleyişinin önemli bir kilometre taşı olacak. Opel böylece her araç segmentinde en az bir elektrikli model sunacak. Opel, önümüzdeki günlerde yeni Frontera’nın ilk görsellerini ve yeni model hakkında daha detaylı bilgileri paylaşmaya devam edecek.