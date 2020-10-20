MOOV by Garenta, 2 milyon kiralamayı geçti

MOOV by Garenta, iki yıl gibi kısa bir sürede 100.000’i aşkın kullanıcısıyla 2 milyon defadan fazla kiralama gerçekleştirdi. MOOV, araç sayısını 3 katına çıkararak İstanbul, Ankara ve İzmir’de MOOVER olarak tanımlandı.

Araç paylaşım hizmeti MOOV, MOOVER olarak tanımladığı kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu yılın ocak ayında 1 milyon kiralama sayısına ulaştı. MOOV, dokuz ay gibi kısa bir sürede 1 milyon defa daha kullanıldı. Toplamda 2 milyon kiralama sayısına ulaştı. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Araç kiralama sektöründeki yeni nesil beklentilere cevap vermek için hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk serbest dolaşımlı araç paylaşım hizmeti MOOV by Garenta ile her gün yeni başarılara imza atıyoruz. Uygulaması toplamda 600 bin defa indirildi. 100 binden fazla kişinin aktif olarak kullandığı hizmetimizle yeni bir rekora imza attık ve 2 milyon defa kiralama sayısını geçtik” dedi.

TOPLU TAŞIMA ALIŞKANLIKLARI GERİLEDİ

MOOV by Garenta’nın salgın döneminde de önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini söyleyen Emre Ayyıldız, “Salgın döneminin başlarında toplu taşıma kullanım oranının yüzde 85’lere varan oranda düştüğünü gördük ve bu dönemde tam dijital alt yapıyla hayata geçirmiş olduğumuz MOOV hizmetimizle sosyal bir soruna çözüm getirdik. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı günlerde MOOVER’lar arasında yaptığımız anket sonucuna göre, %69’unun işe gidip gelirken MOOV kullandığını gördük. Düzenli olarak dezenfekte ettirdiğimiz araçlarımızla ekstra hiçbir temasa gerek duymadan istenilen süre kadar araç kiralanabiliyor. Salgın döneminde, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günler dikkate alınmazsa salgın öncesi dönemden daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu kadar kritik bir dönemde sosyal bir görevi üstlenmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

1 PAYLAŞIMLI ARAÇ 10 ARACA BEDEL

Çevreci bir hizmet olan MOOV’un gençler tarafından daha çok tercih edildiğini belirten Ayyıldız, “Bugün 1 paylaşımlı aracın aktif olarak kullanılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor. Yapılan araştırmalara göre paylaşımlı araçları tercih edenler, şahsi araçlarıyla seyahat edenlere kıyasla yüzde 11 daha az kilometre yapıyor. 2 milyon defa kullanılan MOOV araçlarıyla 6,2 milyon km daha az yol kat edildi ve böylece bin tonluk CO2 salınımının önüne geçilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Hem çevreye hem de trafiğe fayda sağlayan araç paylaşım modelini tam dijital alt yapıyla hiçbir ekstra temasa gerek kalmadan sunduklarını söyleyen Ayyıldız, yeniliğe açık ve trendleri takip eden gençler tarafından yoğun ilgi gördüklerini belirtti ve gösterilen ilgiden dolayı tüm MOOVER’lara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.