Renault Mobilize ile mobiliteye yoğunlaşacak

Mobilize ile Renault, markalara mobilite, enerji ve veriye dayalı hizmetler sağlayacak. Marka, paylaşımlı şehir içi mobilitesi için özel olarak tasarlanan EZ-1 prototipinin örtüsünü kaldırdı.

Mobilize, otomobilin ötesine geçerek yolcuları ve yükleri araçlı ya da araçsız taşımanın yeni yollarını sunuyor. Markanın sunduğu yeni mobilite teklifleri, tüketicilerin, kurumların ve bölgesel otoritelerin beklentilerini karşılayacak. Mobilize, Renault Grubu’nun mobilite, enerji ve veri ile ilgili çözümlerini bir çatı altında birleştirirken, RCI Bank & Service uzmanlığından da güç alıyor. Böylece zamanlama ve büyümede önemli avantajlar sağlayan yepyeni açık ekosistemler güçlendirilirken, otomotiv endüstrisinin karşılaştığı zorlukların çözülmesine yardımcı olacak.

İHTİYAÇLARA YÖNELİK TASARLANDI

Mobilize, yolcu ve yük transferi için tüketicilerin, şirketlerin ve belediyelerin dönüşen ihtiyaçlarına yönelik esnek mobilite hizmetleri sunuyor. Marka, tüketiciler için en iyi çözümleri birlikte oluşturmak amacıyla portföyünde bulunan inovatifmobilite ve enerji start-uplarından faydalanacak.

Mobilize, Renault Grubu’nun tasarım ve üretimdeki uzmanlığından ve elektrikli araç liderliğinden yararlanarak girdiği mobilite pazarında güçlü bir rekabet avantajına sahip.Özel mühendislik ve tasarım ekiplerinden yararlanacak olan Mobilize, amaca yönelik tasarlanmış araçlar üretecek. Ağır kullanıma uygun, modüler, sağlam ve tamamen elektrikli araçlar, yeni mobilitenin en kritik ihtiyaçlarını karşılayacak.

RCI Bank & Services, Mobilize’ın abonelik, kiralama ve kullandığında öde sistemi gibi hizmetlerin yanı sıra, finansal çözümlere kolay erişimini sağlayan ayrıcalıklı bir ortağı. Bu şekilde filo sahip olma maliyeti daha çeşitli hale gelebiliyor.

Mobilize, ileri teknoloji algoritmalar ve veri işleme yazılımları geliştirmek için Renault Software Factory, Software République ve iş ortaklarını kullanarak kullanıcı talebinin daha iyi öngörülmesini ve daha verimli araç tahsisi sağlıyor. Mobilize, araç kullanımını en az yüzde 20 oranında artırmayı hedefliyor.

Araçlar kullanıma uygun olmayan bir hale geldiğinde, Renault Re-Factory’deki bakım ve geri dönüşüm hizmetleri tarafından bakıma alınacak. Elektrikli araçların bataryaları artık otomotiv kullanımına uygun olmadığında, Mobilize bu bataryaları geri dönüştürerek sabit bir enerji kaynağı olarak onlara ikinci bir hayat verecek.

EZ-1: 2 KİŞİLİK 2.3 METRE UZUNLUĞUNDA

EZ-1 prototipi, Mobilize markasının sembolik bir aracı. Markanın tasarım vizyonunun somutlaştığı prototipin tasarımının merkezinde servisler yer alıyor. EZ-1, paylaşımlı kullanım için tasarlanmış yeni bir şehir içi mobilite çözümü. EZ-1 yenilikçi bir şekilde ticarileştirilecek: Kullanıcılar yalnızca sürüş süresine ya da mesafeye göre ödeme yapacak. Bağlantılı hizmetler de içeren prototip, anahtarsız giriş sistemi ile teslim alınabiliyor ve akıllı telefonlar aracılığıyla kullanıcılarla etkileşim sağlıyor.

EZ-1, 2 kişilik kompakt ve çevik bir araç. 2,3 metre uzunluğundaki mimari modeli, aracın minimum ayak izine sahip olduğu anlamına geliyor. Yukarıdan aşağıya doğru uzanan cam kapılar, yolculara görüş açısı yüksek bir şehir manzarası sunuyor.

EZ-1 prototipi, yenilikçi bir batarya değiştirme sistemine sahip. Klasik şarj altyapısına bir alternatif olan bu sistem, aracın duraklamadan kullanılabileceği anlamına geliyor.

EZ-1, döngüsel ekonomi prensiplerine göre tasarlandı. Yüzde 50 geri dönüştürülmüş malzemelerden imal edilmiş bu araç, Flins Re-Factory’deki tesisler sayesinde kullanım ömrünün sonunda yüzde 95 oranında geri dönüştürülebilecek.

Mobilize Tasarım Direktörü Patrick Lecharpy, “EZ-1 prototipi, şehir ile uyum sağlayacak bir mobilite prototipi. Çevik ve dinamik özelliklere sahip bu prototip, Mobilize markasının sembolü niteliği taşıyor. Kullanıcıların değişen yaşam tarzlarına daha verimli ve sorumlu bir mobilite ile eşlik edecek” ifadelerini kullandı.