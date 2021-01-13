Kia yeni logosu ile dikkat çekiyor. 2025 yılına kadar 11 yeni elektrikli model geliştireceğini açıklayan KIA, dönüşüm yolculuğuna yeni logo, yeni slogan ve yeni kurumsal kimlik çalışmalarıyla devam ediyor.

Kia yeni logosu ile dikkat çekti. Kia, geçen yıl başladığı dönüşüm yolculuğuna yeni vizyonu kapsamında oluşturduğu kurumsal logo ve küresel marka sloganını da ekledi. Markanın yeni logosu, geleceğin ulaşım endüstrinde lider olma hedefini temsil ediyor. Yeni KIA logosunun tasarımı “simetri”, “ritim” ve “yükselen değer” olmak üzere üç kavrama dayanıyor. Logodaki simetri, müşterilerin ulaşım ihtiyaçlarının çevresel sorumlulukla karşılanmasını yansıtıyor. Ulaşım ve çevrecilik kavramları artık bir tezat oluşturmuyor, birbirine bağlı ve bu bağ sürdürülebilir bir gelecek için gerekiyor. Yeni logodaki ritim ise KIA’nın yenilenen ve yaratıcı enerjisiyle müşterilerin isteklerine göre hareket ederek sürekli değişen ruhunu somutlaştırıyor. Tek bir bağlantılı çizgi ile gösterilen yeni logodaki yükselen değer ise KIA’nın her temas noktasında müşterilere heyecan uyandıran bir deneyim sunma taahhüdünü simgeliyor.

OTOMOTİV HIZLI BİR DEĞİŞİM SÜRECİNDE

KIA’nın yeni logosunun şirketin değişim ve inovasyon alanındaki kararlılığını temsil ettiğinin altını çizen KIA’nın Başkan ve CEO’su Ho Sung Song süreci şu sözlerle anlattı: “Otomotiv endüstrisi son derece hızlı bir dönüşüm sürecinde. KIA proaktif bir şekilde bu değişiklikleri şekillendiriyor ve sürece uyum sağlıyor. Yeni logomuz, ulaşım ihtiyaçları geliştikçe müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi çözümler sunma ve çalışanlarımızla birlikte hızla değişen bu endüstride karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme arzumuzu temsil ediyor.”