Tarihi rotada ‘Sınırlarını Keşfedecekler’

Castrol ana sponsorlarından olduğu 13. TransAnatolia Rallisi, Kurtuluş Savaşı’nın rotasını izleyerek 2 Eylül’de Samsun’dan başlayacak ve 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan TransAnatolia, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel ‘Kuruluş Rotası’yla 2 Eylül’de Samsun’dan start alacak. 125 yarışmacıdan 43’ünün yabancı olduğu ve Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 84 aracın yer alacağı ralli, İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül’de İzmir’de sona erecek. Toplamda 17 ilden geçen, 2.350 kilometrelik ve birçok zorlu parkurdan oluşacak yarış, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın izinden giderek Amasya-Sivas-Ankara-Afyonkarahisar-İzmir rotasını izleyecek.

CASTROL’DEN HER GÜNÜN EN HIZLISINA ÖDÜL

Dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol’ün motosiklet kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği Castrol POWER1, geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da motosiklet kategorisine ismini veriyor. Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde, TransAnatolia Rallisi’nde ilk defa yarışacak olan sporculara yönelik POWER1 Rookie Cup yarışması da gerçekleştirilecek. Amatör yarışçıların zorlu yarış hayatlarında her türlü engeli aşmaları için desteklenmelerini amaçlayan bu kategoride günün en hızlısı, ödülünü her günün sonunda alacak. Ayrıca yarışın sonunda da ilk üçte yer alan sporcular ödüllendirilecek. Bu yıl Castrol’ün motosiklet kategorisine tekrar ismini vererek motosiklet kullanıcılarının yanlarında olmaya devam ettiklerini söyleyen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bu anlamlı rotayı izleyerek performans ve dayanıklılığı öne çıkaracak TransAnatolia Rallisi’ni üst üste üçüncü kez destekliyoruz. TransAnatolia Rallisi’nin zorlu etaplarında, POWER1 ürünümüzle, motosiklet kategorisinde yarışan tüm sporcuların yanlarında olacağız. Castrol Türkiye olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta motor sporları olmak üzere spora ve sporculara ihtiyaç duydukları her alanda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

MOTOSİKLET KATEGORİSİ’NİN

İLK KAZANANI XAVİER DE SOULTRAİT

Geçtiğimiz yıl Castrol POWER1 Motosiklet Kategorisi’ni Xavier De Soultrait kazanırken Michele Cotti 2’nci, Ejder Erişti de 3’üncü olarak yarışı tamamladı. Castrol POWER1 Rookie Cup’ın ilk kazananı ise her gün sonunda verilen Günün En Hızlı Rookie’si ödülünü toplamda 6 kere kazanan Andrea Pighetti oldu.